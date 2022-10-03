Как сейчас выглядят пропавшие с радаров сестры Зайцевы: честные фото

Сестры Зайцевы приехали проститься с Борисом Моисеевым. Фото: Михаил ФРОЛОВ

68-летние Татьяна и Елена Зайцевы, чей хит "Сестра" в девяностые звучал из каждого утюга, последние годы совсем не появляются на публике. Несколько лет назад они пару раз мелькнули в ток-шоу Андрея Малахова, в прошлом году - в "Секрете на миллион". Вот, пожалуй, и все программы, в которых поклонники могли увидеть некогда популярный дуэт.

Между тем, накануне знаменитые близнецы пришли проводить в последний путь Бориса Моисеева. На Троекуровское кладбище они прибыли втроем: Елена, Татьяна и ее муж Ник Виссоковский - гражданин Америки с русскими корнями. На первый взгляд, сестры совсем не изменились: пышные белокурые волосы, стройные фигуры. Однако, камеры, направленные на Зайцевых в упор, безжалостно зафиксировали и морщинки, и другие возрастные изменения.

Сестры Зайцевы. Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Боря был нашим учителем, всё благодаря ему. Именно он в свое время сказал: "Зайчихи, вы будете звездами здесь, в России". Он легенда и самородок, таких как Борис Моисеев, больше не будет, - поделились Татьяна и Елена с репортерами. - Он показал миру то, чего еще никто никогда не видел. И главное, в этом не было ни грамма пошлости, всё очень достойно. Он всегда нам говорил: артистами надо быть не только на сцене. И сейчас он бы точно сделал нам замечание: не так вышли из машины - не грациозно, не торжественно.

Между тем, сейчас сестры Зайцевы, у которых несколько домов в разных уголках мира, живут преимущественно в России. У Татьяны с мужем особняк в Подмосковье, у Елены - квартира в Москве.

Елена, Татьяна и ее муж Ник Виссоковский. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Мой супруг постоянно ездит в командировки и в каждой новой стране покупает дома, - признавалась Татьяна в ток-шоу "Секрет на миллион". - Но мы с Ленкой безумно любим Москву. К другим странам у нас душа не лежит.

В частности, у сестер есть домик на Кипре, в котором также обустроен ресторан с просторной верандой. А в США Ник Виссоковский в свое время приобрел огромный особняк площадью около двух тысяч квадратных метров, расположенный на территории гольф-клуба. Роскошь здесь чувствуется на каждом квадратном сантиметре: коллекционная мебель, старинные картины, роспись на стенах, собственный бассейн, ванная размером с однушку. Но эта недвижимость, в основном, пустует: сестры Зайцевы навещают ее раз в несколько лет.