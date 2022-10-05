Алла Пугачева. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Второй и вероятно, окончательный отъезд Аллы Пугачевой, а также ее резкий пост в соцсетях, в котором артистка оскорбила своих недоброжелателей, обернулся для певицы волной проверок. Сразу два ведомства по заявлениям неравнодушных сограждан теперь присматриваются к Примадонне: Генпрокуратура ищет следы разжигания ненависти в публикации звезды, а Следственный комитет - признаки "отмывания денег".

Может ли это привести к реальным проблемам с законом для Аллы Пугачевой, сайту KP.RU разъяснил Игорь Скрипка, председатель московской коллегии адвокатов "Скрипка, Леонов и партнеры".

- Сама по себе проверка еще ни о чем не говорит, - считает адвокат. - Если поступило заявление, проверка должна состояться в любом случае, хотя бы просто формальная. В случае с "разжиганием ненависти" обязательно должна быть проведена лингвистическая экспертиза или предварительное исследование, на основании которого прокурор решит, возбуждать дело или нет. Максимальное наказание по статье - до пяти лет лишения свободы. Но это преступление средней тяжести, и для лица, впервые его совершившего, имеющего положительные характеристики и так далее, о реальном сроке речи не идет. В самом плохом случае Алла Пугачева ограничится штрафом или условным сроком.

В случае с "отмыванием денег" речь идет о неуплате налогов. Мол, Алла Пугачева не заплатила государству процент от заработка на корпоративах и других доходов "в конверте".

- Это налоговое преступление, - отмечает Игорь Скрипка. - Чтобы его доказать, Налоговая инспекция должна обнаружить, что доходы и расходы Аллы Пугачевой не совпадают. Затем надо вычислить период, когда не были уплачены налоги. И если нарушение подтвердится, наступает административная ответственность - штраф, взыскание налога. При этом у ФНС есть ограничение по сроку давности - всего три года.

Впрочем, налоговые нарушения также прописаны и в Уголовном кодексе.

- Еще одна ситуация - уклонение от уплаты налогов, ст. 198 УК РФ, когда гражданин не предоставляет налоговую декларацию или вносит в нее заведомо ложные сведения. Однако, здесь нужен крупный размер ущерба: более 2,7 млн рублей неуплаченных налогов за три финансовых года подряд; впервые привлекаемым реальный срок не дают. Либо особо крупный размер: более 13,5 млн также за три года. В этом случае нужна не просто налоговая проверка, но и четкое доказательство суммы. Здесь реальный срок также маловероятен, если только подсудимый не встал в суде и не начал драться с конвоем, - уверен адвокат.