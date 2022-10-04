Алла Пугачева прервала молчание в эмиграции: "Какое счастье, что меня ненавидят те, кого я терпеть не могла"

Алла Пугачева в конце сентября вместе с детьми Лизой и Гарри уехала из России. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Алла Пугачева в конце сентября вместе с детьми Лизой и Гарри уехала из России. Певица покинула родину на частном самолете. Почти неделю артистка хранил молчание. И вот теперь вышла на связь.

Алла Пугачева прервала молчание в эмиграции. Она разместила в блоге сообщение, в котором ответила своим хулителям.

"Боже мой, какое счастье, что меня ненавидят те люди которых я всегда терпеть не могла. Если б я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами", - написала 73-летняя певица.

Одной из первых на крик души Примадонны отреагировала Ксения Собчак. Она поддакнула звезде: "Им, увы, нравятся те, кого назначили нравиться. В этом трагедия".

Стоит отметить, что эмиграция знаменитости вызвала в ее адрес шквал критики. Какими только обвинениями не плюют злопыхатели, какими только словами не обзывают кумира.

Меж тем, похоже, что вокалистка буквально сжигает мосты со страной, в которой обрела невероятную популярность и всенародную любовь. Пугачева уехала из России с детьми, буквально вырвав наследников из привычной им среды. Так как сейчас начало учебного года, то грызть гранит науки отпрыски певицы будут в Израиле, где и обосновалась семья.

Приняв решение об экстренном переезде, Пугачевой пришлось смириться с очень непростым выбором. Она не сможет часто посещать могилы родственников. К слову, у звезды есть участок на Кузьминском кладбище, где похоронены ее мама Зинаида Архиповна и брат Евгений. Это семейное захоронение.

При этом лет 20 назад появилась информация о том, что Алла Борисовна купила в Израиле место на кладбище. Примадонна приобрела участок на древнееврейском захоронении в Кесарии. Не секрет, что это кладбище давно облюбовали самые богатые люди мира, как так существует поверье, что именно там начнется Страшный суд. Многие полагают, что это священное кладбище обладает "льготным" преимуществом - все, кто на нем похоронен, попадут в рай. Поэтому и пошла мода - резервировать себе здесь место заранее.