Алла Пугачева покинула Россию Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

После спешного и внезапного отъезда Аллы Пугачевой в Израиль в конце сентября поклонников певицы интересует лишь один вопрос - почему? Ведь она только-только вернулась в Россию, отправила детей Лизу и Гарри в школу, вела спокойную и размеренную жизнь в своем замке в деревне Грязь. Подруга звезды Любовь Аксенова пролила свет на происходящее с артисткой.

Любовь Аксенова рассказала, почему Алла Пугачева покинула Россию. По ее словам, Примадонна уехала из-за детей, для которых она хотела спокойствия.

"Они пошли в школу, неделю проходили, и их начали, насколько мне известно, дразнить другие дети. Потому что у нас есть люди очень добрые, а есть не очень добрые. «А где твой папа, а что?». Если в интернете зубоскалят, то и дети в школе будут, «злые языки страшнее пистолета». А Гарри и Лизе уже не по три года, они взрослые и все понимают. Приходят домой, задают недетские вопросы, переживают", - цитирует подругу певицы News.ru.

По словам женщины, Алла Борисовна - очень ранимая и восприимчивая. "Всю жизнь помогала очень многим. И всю жизнь пахала. И ей обидно за такое к себе отношение. Оскорбительно, унизительно", - вздыхает приятельница 73-летней знаменитости.

При этом Аксенова не сомневается, что артистка вернется. "Она любит свою страну, любит людей, у нее здесь в России похоронены все - родные, близкие. Просто эмоции взяли верх. Пусть все переварится, успокоится, устаканится. Надо просто оставить в покое человека и не дергать", - резюмировала она.