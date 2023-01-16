Леонид Агутин сделал важное заявление об Анжелике Варум

Леонид Агутин и Анжелика Варум. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Леонид Агутин и Анжелика Варум считаются одной из самых красивых пар в российском шоу-бизнесе. Их крепкому союзу можно только позавидовать. Ведь супруги вместе 25 лет.

Леонид Агутин поздравил Анжелику Варум с 25-летием отношений. В честь важной даты Агутин посвятил жене трогательные слова.

"Нам сегодня 25. Уже и не знаю - это много или мало. Если бы меня спросили 25 лет назад, сказал бы, что это невозможно... Я так благодарен за твою любовь ко мне и так трепетно храню любовь к тебе", - рассказал певец.

По его словам, у них впереди долгий путь рука об руку. "Любовь моя, наша с тобой команда взяла серебро. Двигаемся к дальнейшим достижениям..." - добавил артист.

Напомним, 54-летний Агутин и 53-летняя Варум вместе с 1997 года. Пара расписалась летом 2000-го, свадьба прошла в Венеции. Певица подарила дочь Елизавету-Марию. Девушка с малых лет проживает в Майами. Она пошла по стопам знаменитых родителей и пробует себя в вокале.

В 2021 году Елизавета получила американское гражданство, после чего ее музыкальная карьера пошла в гору. Красавица старается всего добиваться сама. Она трудилась домработницей и официанткой. Теперь Елизавета - курьер. Наследница Варум и Агутина привозит еду старикам.

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