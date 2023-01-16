Надо ли скорбеть о том, кто не любит Россию? Смерть Вахтанга Кикабидзе вызвала нешуточные споры

Актер Вахтанг Кикабидзе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Кикабидзе умер! - печальная новость из Грузии свалилась как ей и положено. Неожиданно и буднично. И реакция, увы, знакомая. Тупая боль и понимание, что еще одна часть детства отвалилась, еще одного знакомого лица не стало. Вздыхаешь и живешь дальше.

Но сразу несколько знакомых выступили бурно:

- Ты его интервью читал? Ты в курсе, что он о России говорил? Ты его с украинским флагом видел?

Не читал, не в курсе, не видел. Нет, я конечно, знал, что Вахтанг Кикабидзе что-то там неприятное о нас говорит. Но мне было больно знать подробности, и я старался не думать об этом, не разочаровываться, запомнить его в огромной кепке и в шарфе, бредущим по московским улицам с колесом к руке в фильме «Мимино». Без интервью и мнений Кикабидзе я легко проживу, а вот без «Мимино» и песни «По аэродрому...» нет.

Правильная это позиция? Понятия не имею. Каждый договаривается со своим прошлым, как может.

Итак, что мы имеем? Большой советский актер, его фильмы часть нашего генокода, его песни концентрат ностальгии. На старости лет решил человек, что в СССР его гнобили, что Россия идет по ошибочному пути, и что он должен об этом поведать миру. Имел он на это право? Наверное, да. Имели право зрители в России его за это разлюбить? Конечно. А можно было просто пропустить его высказывания мимо ушей. В конце концов, старость далеко не всегда мудрость, к сожалению.

Но вопрос-то не праздный. Время снова раскидало все то, что было раньше по разные стороны границ и баррикад. И по каждому кумиру прошлого, не успевшему вовремя уйти в лучший мир, будут и споры, и обиды. Этот должен был сделать то-то, а этот то-то. А мы оценить и расставить по полочкам — эти правильные, эти не очень.

Но ведь при желании о каждом можно отыскать гадостей. Дефо был тайным агентом, Тургенев вел сложную личную жтзнь, Достоевский играл, как чокнутый, Моэм служил в контрразведке, Оруэла считали шпионом, Вудхауза обвиняли в коллаборационизме… Советские писатели виноваты в том, что служили Сталину, уехавшие эмигранты в том, что бросили Россию. При этом все, что они написали, что создали навсегда с нами. Это великие произведения, мировое наследие.

Нет, конечно, мы все живем здесь и сейчас. И это время, когда вроде как нет места сантиментам. Места нет, а сантименты остались. Так что делать с теми, кто когда-то были твоими кумирами, а сейчас говорят то, чего не хочется слышать.

Можно выжечь из сердца все, что было, стереть песни из плей-листов и навсегда забыть любимые фильмы. Можно поступить рациональнее. Оставить при себе и песни, и фильмы, а о людях постараться забыть. Можно вознестись над схваткой и попытаться всех понять, но это почти всегда не в человеческих силах.

Время такая штука, она все расставит по местам. А делать себя беднее не стоит. Старое стереть легко, но нового можно и не найти… Тот же Вахтанг Кикабидзе часть нашего общего прошлого, его и помянем.

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