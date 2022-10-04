Сушить или морозить? Семь самых популярных методов сохранения осеннего урожая

Лучше всего витамины сохраняются при быстрой заморозке. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За окном осень. Овощей всех сортов и видов на прилавках магазинов и рынков видимо-невидимо, стоят они дешево, так что самое подходящее время наполнить чулан овощными запасами на долгую зиму. Существуют самые разные способы сохранения даров осени. Чтобы помочь нашим читателям сделать осознанный выбор, мы попросили известного диетолога Елена Соломатину составить рейтинг методов приготовления запасов на зиму.

1 Заморозка

На первое место Елена Соломатина поставила заморозку. При таком методе хранения (особенно при шоковой заморозке) овощи, как утверждает наш эксперт, не теряют практически никаких полезных свойств. Замораживать, оказывается, можно любые плоды огорода. За исключением огурцов, в которых слишком много воды. Елена Соломатина рекомендует делать наборы из разных видов овощей, например, цветная капуста, кабачки, помидоры, баклажаны, морковь, горошек и так далее. Нарезать овощи небольшими ломтиками, смешать и заморозить. Получившуюся витаминную смесь можно использовать как при приготовлении первого, так и второго. Она может пролежать в морозильнике много месяцев, сохраняя всю пользу осеннего урожая.

2 Термическая обработка

На второе место рейтинга Елена Соломатина поставила самые разные способы термической обработки овощей. Это может быть овощная икра, рагу из овощей, томатная паста, аджика и другие блюда. Главное, чтобы в эту овощную смесь входили помидоры. Дело в том, что помидоры благодаря термической обработке приобретают дополнительную пользу. Содержащийся в них ликопин(чрезвычайно полезный пигмент, помогающий при проблемах с кровообращением, снижающий отрицательное воздействие свободных радикалов и так далее) под воздействием тепла становится в несколько раз активнее, чем в свежих помидорах. Хотя витамин С при этом в них частично разрушается.

Если делать заготовки, на основе одних помидоров, самый простой способ – приготовить томатную пасту. Следует взять свежие и сочные помидоры, крупные порезать на несколько частей. Затем провернуть через мясорубку. Получившуюся массу переливаем в глубокую кастрюлю. Ставим ее на огонь, добавляем соль, растительное масло, специи и доводим до кипения. Варим минут 10-15. Приготовленную пасту переливаем в стерилизованные банки и закатываем.

Что же касается икры, которая приготовляется из нескольких видов овощей, то Елена Соломатина, рекомендует следующей рецепт. Берем 200 грамм моркови, по два–три зеленых и острых перца, три луковицы, 500 грамм помидор, три-четыре баклажана, парочку кабачков. Овощи прокручиваем через мясорубку. Затем перекладываем их в кастрюлю с толстым дном, добавляем 100 мл растительного масла, рубленные пучки укропа и петрушки, сахар и специи по вкусу, мелко порезанную головку чеснока, перемешиваем и тушим на среднем огне 40 минут. Затем закатываем икру в стерилизованную банку.

3 квашеные овощи

На следующую позицию своего рейтинга Елена Соломатина поставила квашеные овощи. Мы привыкли к квашеной капусте, однако заквашивать можно и другие плоды огорода. Квашеные продукты не полностью сохраняют свои полезные свойства, к тому же в них всегда присутствует соль, зато таким способом сохраненные овощи приобретают новые полезные качества. Благодаря процессам ферментации в них увеличивается количество витамина С, а также появляются молочнокислые бактерии, которые являются пробиотиком, то есть поддерживают нашу микрофлору, а, значит, и иммунитет. Квашеные овощи имеют кислый вкус, но их воздействие на наш организм является щелочным.

Один из самых популярных способов ферментации – это закваска в рассоле. Берем широкую кастрюлю. Заливаем овощи соленой водой. Также можно добавить листья смородины или вишни. Накрываем деревянной крышкой, на которую ставим груз. Потом через день-другой крышку поднимаем, даем содержимому кастрюли «выдохнуть», перемешиваем и снова закрываем под груз. И так выдерживаем недели две, дней десять. И вуаля! Квашеные овощи готовы.

Как говорит Елена Соломатина для приготовления квашеных овощей лучше всего использовать деревянную кадушку. Дело в том, что любая древесина содержит дубильные вещества, которые улучшают вкус квашеных овощей и делают их более полезными. Понятно, что у жителей городских квартир вряд ли найдется лишнее место для бочек с квашеными помидорами или кабачками, но если у вас на даче в сарае с незапамятных времен лежит деревянная бочка, то вот именно таким способом вы сможете ее использовать.

4 Вяленые овощи

Следующую позицию рейтинга Елена Соломатина отдала вяленым овощам. Они также сохраняют немало полезных свойств. Дело в том, что при вялении из овощей не уходит вся влага, поэтому овощи сохраняют эластичность, а вкус в них порой даже концентрируется. Кстати, именно поэтому вяленые помидоры заслуженно считаются натуральным усилителем вкуса, их можно добавлять в салаты или овощные блюда, чтобы придать яркости вкусу овощей.

Вялить овощи можно либо в специальной сушилке для овощей и фруктов, где есть различные температурные режимы, либо в духовке при температуре (60-70 градусов), либо выставляя несколько дней подряд на улицу, но тут важно следить за тем, чтобы на них не попадали прямые солнечные лучи.

5 Сушеные овощи

Сушеные овощи, как считает наш эксперт, менее полезны, чем вяленые, однако и в них также сохраняется немало полезных свойств. А еще они занимают меньше места, легче весят, а, значит, хранить их куда долее удобно. Да и не портятся очень долго. А еще ими можно хрустеть как чипсами. И наслаждаться прекрасным вкусом. Сушить можно любые овощи, но особое внимание Елена Соломатина обращает на сушеные морковь и тыкву, поскольку в них сохраняется полезнейший бета-каротин – предшественник витамина А.

6 Маринованные овощи

Маринованные овощи, по словам Елены Соломатиной, могут принести нам еще меньше пользы. Дело в том, что в маринаде они консервируются с помощью соли, сахара и уксусной или лимонной кислоты. Концентрация соли и сахара в маринованных продуктах значительно превышает норму, что отнюдь не полезно для здоровья. Кислоты в маринаде не так много, однако для людей с язвой и гастритом эти продукты могут быть опасны. Хотя и плюсы у маринованных овощей тоже есть. Такой способ консервации помогает сохранить довольно много витаминов, минералов и антиоксидантов, которых так не хватает в холодное время года. Да и вкус у таких овощей очень своеобразный. Кроме того, правильно сделанный маринад улучшает пищеварение. Так что небольшой маринованный огурец или помидор может быть даже полезен.

7 Соленые овощи

На последнее место своего рейтинга Елена Соломатина поставила соленые овощи. По словам нашего эксперта, чрезмерное потребление соли – настоящая беда нашего времени. Соль окружает нас со всех сторон. Много соли добавляется в колбасы, полуфабрикаты, фаст фуд, соусы, консервы и даже в хлеб. В прежние времена люди столько соли не использовали. А так как продолжительность жизни сейчас выросла, то из-за повышенного потребления соли у людей в возрасте часто развиваются различные заболевания. Гипертония, рак желудка, болезни сердца, почек и так далее. Так что, как считает наш эксперт, лучше не вредить себе, закупоривая на зиму банки с солеными огурцами и помидорами. Хотя половинку соленого огурца или небольшой соленый помидорчик ежедневно позволить себе можно. Но не больше!

Также сентябрь традиционно богат и яблоками. А о том, как лучше всего сохранять яблоки на зиму Комсомолка уже рассказывала своим читателям: