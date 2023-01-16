С Анастасией Волочковой произошло несчастье на Мальдивах

Анастасия Волочкова. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Анастасия Волочкова вот уже две недели находится на Мальдивах. О своем роскошном отдыхе в райском уголке балерина рассказывает каждый день. Но на этот раз звезда больших и малых театров сделала полное боли заявление.

С Анастасией Волочковой случилось несчастье. Артистка сильно повредила палец на левой ноге. Она буквально взвыла от боли и безысходности.

По словам Анастасии, жуткая травма ставит ее концертные выступления под угрозу. У Волочковой сорван ноготь и повреждена кожа. "Вся нога была в крови, а этот палец - моя опора на пуантах. Ну как так?!" - сокрушается женщина.

А ведь недавно балерина жаловалась на острую боль из-за рецидива старой травмы. Она надорвала пах. Артистка говорила о том, что у нее нет сил тренироваться. Это может поставить крест на ее карьере.

46-летняя красавица теперь даже ходит с трудом. Волочкова плачет и слез не прячет.

От сильного растяжения у нее мог возникнуть частичный или полный разрыв приводящей мышцы бедра. "Это очень опасно. Особенно этому повреждены футболисты, хоккеисты, и балет, где идет очень большая нагрузка на внутреннюю поверхность бедра", - говорил травматолог Максим Королев.

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