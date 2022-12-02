Балерина приковала к себе взгляды гостей премии на красной дорожке. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Неожиданное появление Анастасии Волочковой на светском вечере взбудоражило звездную Москву. Глубокое декольте до пупа, голая спина, шиньон и букет из белых роз - в этот вечер балерина приковала к себе взгляды гостей премии на красной дорожке в кинотеатре "Иллюзион". Правда, без конфуза не обошлось.

Анастасия Волочкова снесла мощной спиной новую жену Игоря Вдовина. Но хрупкая Елена Николаева и бровью не повела на вручении премии.

За бывшей пассией миллионера и его нынешней избранницей с нескрываемым любопытством следили все. Анастасия то ли случайно, то ли намеренно - не смогла скрыть неприязни - публично раздавила телеведущую.

Николаева появилась на мероприятии без супруга. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

После инцидента знаменитости сделали вид, что между ними ничего не произошло и продолжили улыбаться. Танцовщица нарядилась в платье в пол с открытой спиной, шикарным декольте и высоким разрезом сбоку.

Николаева появилась на мероприятии без супруга. Недавно родившая блондинка надела черные брюки-клеш и блузку в виде цветка.

Анастасия Волочкова снесла мощной спиной новую жену Игоря Вдовина

"Балерина в нервах. Кудельки дыбом встали. Елена тоже красивая. Не спрашивайте, почему она вся в розочках. Женщины, если что, не подрались. Но, как известно, букет в руках большого артиста - это холодное оружие", - пишет телеграм-канал НеМалахов, намекнув, что танцовщица вполне могла бы огреть соперницу букетом.