Развод Ярослава Бойко обернулся большой неожиданностью

Актер Ярослав Бойко. Фото ИТАР-ТАСС/ Константин Веремейчик

Ярослав Бойко в декабре 20022 года подал на развод с женой Рамуной Ходоркайте. В исковом заявление артиста содержится всего лишь один пункт - расторжение брака. Однако актер не смог развестись с женой с первого раза.

Ярослав Бойко разошелся с женой Рамуной Ходоркайте перед самым Новым годом. Актер прожил в браке с танцовщицей больше 23 лет. Актер лично подтвердил новость о разрыве, но не захотел делиться подробностями. Он заявил, что у них "просто закончились отношения".

27 декабря бывшие супруги встретились в суде для беседы. После чего им дали несколько недель на раздумья. 13 января должно было пройти финальное заседание. Но ни Ярослав, ни Рамуна в суд не явились.

"Судье ничего не оставалось, как перенести дату заседания на другой день. Теперь их ждут в суде 31 января. Скорее всего, все равно будет принято решение о расторжении брака", - цитирует Woman.ru cлова источника.

Напомним, у супругов двое детей. В 1999-м родился сын Максим, а в 2003-м дочка Эмилия. Отношения в семье долгие годы были непростыми. Жена закрывала глаза на любовные похождения Ярослава.

В 2001 году на съемках сериала "Подозрение" у Бойко случился бурный роман с Евгенией Добровольской. Актриса родила от него сына Яна.

В 2003 году на экраны вышел фильм "Всегда говори всегда", где Мария Порошина и Ярослав Бойко сыграли мужа и жену. Они показали такую любовь, поклонники не устают говорить о романе звезд. Подозревали, что даже своего долгожданного сына Порошина родила от Бойко. Впрочем, сами артисты утверждают, что их связывает исключительно крепкая дружба.