Ярослав Бойко прервал молчание и раскрыл истинные причины развода с женой-танцовщицей

Ярослав Бойко назвал причину развода с женой Рамуной Ходоркайте после 23 лет брака Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ярослав Бойко назвал причины развода с женой Рамуной Ходоркайте после 23 лет брака. Именно актер стал инициатором разрыва. Согласно исковому заявлению, пара не делит имущество. Их общие дети - сын Максим и дочь Эмилия - достаточно взрослые, чтобы сами решить, как общаться с родителями.

Ярослав Бойко впервые прокомментировал изменения в личной жизни и назвал причины расставания с женой-танцовщицей Рамуной Ходоркайте. "Ничего интересного, просто закончились отношения, поэтому мы разводимся. В жизни так бывает. Остаемся друзьями, все хорошо", - цитирует его "СтарХит".

Исковое заявление о расторжении брака 52-летний актер подал 9 декабря. "Семейные отношения не сложились, фактически брачные отношения прекращены", - указано в документе.

Отметим, Ярославу не раз приписывали любовную связь с партнершей по сериалу "Всегда говори «всегда»" Марией Порошиной. Несмотря на заявления актера, именно ее россияне считают настоящей виновницей развода. Ведь когда артистка, будучи беременной, развелась с мужем Ильей Древновым, все тут же решили, что она ждет ребенка именно от Бойко. Впрочем, и Бойко, и Порошина все домыслы отвергают.

Как бы там ни было, доподлинно известно, что женатый актер крутил роман с Евгенией Добровольской. В 2003 году артистка родила внебрачного сына Яна. Спустя некоторое время ребенка Бойко все-таки признал.

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