29-летняя Дугина, дочь российского публициста Александра Дугина, погибла в Подмосковье 20 августа Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Интереснейшее признание сделала солидная американская газета The New York Times. Со ссылкой на распространенный в администрации доклад разведывательных служб США издание сообщило, что за убийством известной российской журналистки Дарьи Дугиной стоят украинские правительственные структуры.

Напомним, 29-летняя Дугина, дочь российского публициста Александра Дугина, погибла в Подмосковье 20 августа - в ее машине сработало подложенное взрывное устройство. Было возбуждено уголовное дело, по которому одной из главных подозреваемых проходит гражданка Украины Наталья Вовк, успевшая покинуть территорию РФ на следующий день после теракта.

Киев публично открестился от своей причастности к преступлению. Однако, пишет The New York Times, в спецслужбах США полагают, что убийство журналистки является частью секретной кампании, санкционированной украинскими властями. Американская сторона не была осведомлена о готовящейся акции. Мол, если бы с ней проконсультировались, то Вашингтон выступил бы против.

А дальше газета сообщает: «впоследствии американские официальные лица сделали украинским чиновникам замечание в связи с убийством». Вдумайтесь в эту невинную округлую фразу - убийц просто пожурили за своеволие!

Лица, ознакомившиеся с разведывательным докладом, на условиях анонимности выразили журналистам обеспокоенность, что истинной целью операции скорее всего был отец Дарьи, призывавший активизировать военные действия против Украины, и что те, кто ее проводили, думали, что он будет находиться в автомобиле вместе с дочерью.

Источники газеты не раскрыли информацию о том, какие именно силы в украинском правительстве санкционировали операцию и дал ли президент Зеленский свое согласие на ее проведение. The New York Times пишет, что несмотря на то, что Пентагон и спецслужбы предоставляют украинцам секретные разведданные об обстановке на поле боя, те не всегда сообщают американским чиновникам о своих планах. К тому же официальные лица США не имеют полного представления о конкурирующих центрах власти в украинском правительстве, включая вооруженные силы, службы безопасности и офис президента. Этим, по мнению газеты, «наверное, можно объяснить то, почему в некоторых структурах украинского правительства, возможно, не знали о заговоре».

Хотя это уже и не важно - кто там что знал. Главное, что за организацией терактов стоит официальный Киев. Ведь в этой же самой публикации газета приводит признание «высокопоставленного украинского военного чиновника», который пожелал остаться неназванным. Он сказал, что украинские силовые структуры совершают убийства и нападения на украинцев, обвиняемых в коллаборационизме, и на российских чиновников. В их числе, например, глава Херсонской области, которого в августе отравили, после чего его пришлось эвакуировать в Москву для оказания неотложной медицинской помощи.