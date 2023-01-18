Крестный отец Артура Смольянинова после скандала уехал в Донбасс

Фото: youtube.com

Скандальные реплики Артура Смольянинова не прошли даром. И его бывшую жену Дарью Мельникову затерзали вопросами об опальном актере, и родителей, и даже крестного отца — артиста и бывшего священника Ивана Охлобыстина.

От русофобского шлейфа, который тянется за крестником, Иван Иванович сбежал очиститься в Донбасс. Там актер довольно частый гость. Еще с 2014 года он регулярно посещает и помогает местным жителям и словом, и делом.

А теперь Охлобыстин снимает документальный цикл «Просто жизнь» про Донбасс и его жителей. На большой машине — в шапочке с буквой Z и с женой Ксенией, дочкой Варварой и зятем Георгием — актер отправился туда, где каждый день рвутся снаряды.

Фото: youtube.com

— Вот мы с семьей решили провести отпуск так: отправиться в Донбасс и, насколько это возможно, помочь людям, которые живут там, — объяснил Иван Охлобыстин. — Познакомиться, оценить ситуацию. Этот край мы знаем с 2014 года, активно участвуем в происходящих там событиях. Везем гуманитарку. Один караван ушел. Везем еще часть. Хотим помочь ребятам, которые там. Везем всякой всячины.

23-летняя Варвара Охлобыстина учится на медика и занимается музыкой, но она тоже смогла отправиться с папой в отпуск, чтобы увидеть своими глазами, как выживают под обстрелами и без воды героические люди Донбасса. Ее муж Георгий помогает и выступает режиссером проекта.

- Везде была бомбежка, было страшно, - признается дочь известного артиста. - И это абсолютно нормально. Страх не такой, что руки трясутся, а неприятное сосущее чувство в груди. Осознание того, что сегодня или завтра мы можем умереть.

Охлобыстин едет по знакомым и знаковым для него местам и комментирует. К примеру, мимо кинотеатра «Звездочка», где в 2014 году он презентовал картину «Иерей-сан» с голливудскими звездами. KP.RU вел репортаж с той премьеры. Теперь здание кинотеатра разбомбили.

Фото: youtube.com

Иван Иванович снял руины, в которые обратили ВСУ донецкие магазины, дома и храмы. Поговорил с героями Донбасса (Рафи Джабаром, позывной «Абдулла») и простыми людьми в транспорте. Энтузиастами, развозящими воду по тем домам, где ее нет. Побывал в футбольной академии донецкого «Шахтера» и в больницах. Цикл разбит на несколько часовых выпусков, которые будут выходить на ютуб-канале ПраVда Zдесь.