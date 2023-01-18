Любовница Пьера Нарцисса угрожает его директору

О том, что у Пьера Нарцисса, оказывается, было две "жены", публика узнала прямо в день его похорон, когда наравне с вдовой на церемонию прощания заявилась некая Ксения Грин. Фото: Борис КУДРЯВОВ

О том, что у Пьера Нарцисса, оказывается, было две "жены", публика узнала прямо в день его похорон, когда наравне с вдовой на церемонию прощания заявилась некая Ксения Грин. Предприимчивая дама не только пустила слезу у гроба, но и сходу взяла в оборот репортёров, не знавших, куда деваться от её неуместных откровений.

С тех пор Ксения, называющая себя певицей, еще не раз мелькала в скандальных хрониках: то преследовала дочь Пьера Нарцисса, то дралась с его вдовой на вечере памяти... Чтобы прекратить это безумие, вдова Валерия Калачева даже подала в суд на Грин и выиграла дело: по решению суда, самопровозглашенная то ли любовница, то ли гражданская жена выплатила семье "шоколадного зайца" 40 тысяч рублей.

Предприимчивая дама не только пустила слезу у гроба, но и сходу взяла в оборот репортёров, не знавших, куда деваться от её неуместных откровений. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Однако, на этом дама не успокоилась: теперь она угрожает директору Пьера Нарцисса.

- Сегодня мне в мессенджере посыпались какие-то странные длинные сообщения. Оказалось, эта Ксения Грин где-то нашла мой телефон, - рассказал KP.RU Сергей Дворцов. - Нецензурная брань, угрозы - что только она не писала. Якобы я виновен в смерти её "любимого", якобы я его спаивал и тем самым убил. Бог меня накажет, а еще я должен ходить, оглядываясь, потому что скоро она до меня доберется.

Переписка Грин с Сергеем Дворцовым.

Переписка Грин с Сергеем Дворцовым.

Был в сообщениях Грин и откровенный бред.

- Она писала про каких-то сатанистов, какие-то шарики на стене, свою кошку, которая поедает букеты роз с концертов, - продолжает Дворцов. - Это невозможно читать: такое ощущение, что женщина находится под запрещенными препаратами. И она реально опасна. Поэтому я отправил ее в блок и сделал скриншоты всех сообщений.

Переписка Грин с Сергеем Дворцовым.

С этими кадрами директор Нарцисса намерен отправиться в полицию и написать заявление о возбуждении уголовного дела об угрозах. На этот раз Ксения Грин может не отделаться штрафом: по статье 119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью" ей может грозить до двух лет за решеткой.