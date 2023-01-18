Лариса Удовиченко обездвижена из-за страшных травм

Лариса Удовиченко Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лариса Удовиченко сломала позвоночник. 67-летняя актриса в настоящее время серьезно больна и обездвижена. Из-за своего недуга она не может выходить на сцену.

Лариса Удовиченко напугала своих поклонников. У звезды перелом спины, передает "Экспресс газета". Россияне переживают и молятся за свою любимицу.

Знакомая Ларисы Ивановны уточнила: "Ларочка это скрывает, но до марта точно не будет работать - ни в театре, ни в кино, нигде. Вроде как неудачно упала. И получила компрессионный перелом позвоночника".

Компрессионный перелом предполагает полностью лежачее положение. Ходит нельзя. Дело в том, что любое движение может привести к неправильному сращению позвонка, который станет давить на нервные корешки.

Лариса Ивановна уже перенесла операцию на позвоночнике и проходит реабилитацию, сообщил друг актрисы Эвклид Кюрдзидис. Артистка находится дома.

Известно, что покалечилась знаменитость не на гастролях. Травма у нее действительно страшная.

Напомним, это не первая беда с Удовиченко. В новогодние каникулы в 2011 году ее экстренно госпитализировали из собственной квартиры на улице Алабяна в Москве в Боткинскую больницу. Близкие тогда сообщили, что Лариса Ивановна упала дома и пробила голову. Ее даже поместили в реанимацию. Тогда все обошлось без тяжелых последствий.