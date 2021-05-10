Гузеева показала реальное лицо Ларисы Удовиченко во время праздничного застолья

Лариса Удовиченко с размахом отметила день рождения Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Лариса Гузеева много лет дружит с Ларисой Долиной и Ларисой Удовиченко. На днях артистки встретились по случаю 66-летия знаменитой актрисы. Ведущая шоу "Давай поженимся!" показала реальные лица приятельниц во время праздничного застолья.

Лариса Удовиченко с размахом отметила день рождения. На вечеринку она собрала самых близких и дорогих сердцу людей. Лариса Гузеева была в числе приглашенных. Она опубликовала фотографии из ресторана. На одном из снимков Лариса Андреевна позирует в окружении именинницы, Ларисы Долиной и актера Эвклида Кюрдзидиса.

"Мои курочки любимые. И все - Лариски", - нахваливала товарок Гузеева. Артистки отлично провели время. Они увлеченно разговаривали, много смеялись и с удовольствием позировали на камеру. Снимки, которые обнародовала Гузеева, оценили многочисленные поклонники, вовсю нахваливая знаменитостей.

На празднике именинница предстала в белой классической блузке и брюках черного цвета. Позже яркими кадрами поделилась и Долина. "У моей многолетней подруги день рождения 29 апреля, но отмечаем мы его сегодня. Ларочка, я тебя совершенно обожаю! Ты чудный человек, ты потрясающая актриса, ты одесситка! Счастья тебе, родная моя, любви, новых ролей, спектаклей, гастролей и главное пожелание - пожалуйста, будь здорова!", - обратилась певица к Удовиченко.

В конце праздничного вечера вынесли шикарный двухъярусный торт. Лариса Ивановна, как и полагается, загадала желание и задула свечи.

Напомним, Лариса Удовиченко сыграла более чем в 120 фильмах. Наибольшую известность она получила благодаря роли Маньки Облигации в картине "Место встречи изменить нельзя".