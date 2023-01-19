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Наука19 января 2023 4:00

Повторение эволюции: в людей превращаются обезьяны

Ученые уверяют: обезьяны по всему миру слезают с деревьев, встают на две ноги, чтобы ходить пешком по земле. Как наши далекие предки. История повторяется
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Обезьяны постепенно превращаются в людей.

Обезьяны постепенно превращаются в людей.

Вот, новый поворот

Фильмы из цикла «Планета обезьян» перестают быть фантастическими. И в реальной жизни эволюция наших меньших братьев по разуму, что называется, налицо. Недавно ученые сообщили о том, что заметили один из самых убедительных её признаков. Работая в заповедниках и дикой природе чуть ли не по всему миру, они и пришли к выводу, что обезьяны всё чаще и чаще слезают с деревьев, чтобы ходить по земле. На двух ногах! По сути, нынешние меньшие братья по разуму повторяют путь наших далеких предков. И совсем не исключено, что когда-нибудь они тоже станут людьми.

Дарвин бы обрадовался. Да и нам впору успокоиться, а то места себе не находим. Недоумеваем. И понимаем любознательных школьников, которые мучали и продолжают мучать учителей и родителей «глупыми вопросам», мол, как же так? Если обезьяны когда-то в далеком прошлом поднялись по эволюционной лестнице, то почему теперь засиделись под ней?

А вот, оказывается, обезьяны уже встают на две ноги и поднимаются, как минимум, на первую ступеньку той самой лестницы. Или даже выше. Хотя и не афишируют свои достижения.

Серьезная научная статья биологов, обнаруживших участившиеся обезьяньи прогулки, недавно появилась в авторитетном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America - PNAS). Её авторы – аж 117 человек из институтов и университетов всего мира. Глобальное исследование невиданных прежде масштабов.

Выводы ученые сделали после 150 тысяч (!) часов наблюдений в 60 разных местах обитания обезьян – тех, которые обычно живут на деревьях. Следили не только за человекообразными - вроде шимпанзе или орангутангов, а и за менее, казалось бы, «продвинутыми». Вроде мартышек. Всего в поле зрения ученых попали 47 различных видов приматов. Все, включая мартышек, демонстрировали свою явную предрасположенность к пешим прогулкам.

Но что вдруг обезьяны встали на путь прогресса, если так можно выразиться? Почему полезли на землю, полную хищников и прочих опасностей?

Ученые предлагают объяснение: нужда выгнала. Виновата окружающая среда и в какой-то мере мы – люди. «Человечество портит среду обитания обезьян, в результате глобального потепления меняется климат», - подчеркивают авторы исследования – «увеличение использования земли обезьянами связано с многочисленными экологическими факторами».

То есть, деревьев, а стало быть, и естественных укрытий от зноя, становится меньше, равно, как и фруктов, которыми обычно питаются обезьяны. А кушать-то надо. Вот и приходится отправляться на поиски какого-нибудь другого съестного. Часто разросшимися семьями - неким подобием племен. Иной раз путешественники не гнушаются мясом мелких животных. И даже себе подобных.

Прогноз: обезьяны пойдут дальше. Выражаясь более научно, ученые пишут: «наши результаты показывают, что по мере ухудшения антропогенного воздействия на среду обитания и климат виды, уже обитающие в жарких местах, с большой вероятностью перейдут к более активному использованию земли».

Время придет, обезьяны и жилища начнут себе строить. Или селиться в пещерах.

Обезьяны различных видов все чаще спускаются с деревьев, много ходят пешком и даже купаются.

Обезьяны различных видов все чаще спускаются с деревьев, много ходят пешком и даже купаются.

А может, люди и не виноваты

Впрочем, есть данные, что эволюция обезьян стартовала по независящим от нас причинам. И отнюдь не люди, разрушающие окружающую среду, ее провоцируют. Хотя, возможно, подталкивают.

Антропологи из Университетского колледжа Лондона (University College London - UCL) 15 месяцев изучали шимпанзе бонобо (Pan troglodytes schweinfurthii), живущих в долине реки Исса, на западе Танзании. Там - в Африке - хватает густого леса, тени и фруктов. Но шимпанзе много ходят – проводят на двух ногах 85 процентов своего времени. Гуляют не только по земле, но и по горизонтальным стволам деревьев. Время пришло? Какой-то природный «будильник» прозвонил? Как 4 миллиона лет назад предкам людей, покинувшим деревья.

Приматологов из Института эволюционной антропологии Макса Планка (Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology) и их многочисленных коллег из разных стран озадачивает странное поведение обезьян, проживающих на территории Гвинеи-Бисау, Сьерра-Леоне, Либерии и Кот д’Ивуара, которые время от времени собираются в небольшие группы и кидают камни в стволы деревьев.

Ученые всерьез предположили, что приматы, эволюционировав, придумали себе некое подобие религии. Кому-то поклоняются — тому, кто, по их мнению, заключен в дереве. Западным СМИ идея понравилась. «Мы присутствуем при зарождении религии у обезьян!», - сделали вывод некоторые.

В самом деле, в действиях наших меньших братьев по разуму можно углядеть элементы какого-то культового обряда, в котором участвует пустотелое дерево. Самцы приносят к нему камни весом от 200 грамм до 17 килограммов, затихают, будто бы медитируя, а затем с воплями и визгом бросают камни в дупло или в само дерево. Бросают и уходят. Найдены «святилища» с десятками камнями внутри или рядом. Гипотезу о ритуальных действиях шимпанзе ученые опубликовали в журнале Nature.

Спустя некоторое время коллеги, настроенные не столь мистически, выдвинули другую гипотезу, которую изложили уже в журнале Science.

Суть гипотезы: ритуал связан со звуками — с теми, которые извлекают шимпанзе, попадая камнями в дерево. Извлекают специально. Из любви к искусству, что называется. Эти «бум» обезьянам просто нравятся.

Иными словами, кидая камни в деревья, шимпанзе музицируют.

В журнале Folia Primatologica приматологи из Варшавского Университета (University of Warsaw) вместе с многочисленными немецкими коллегами сообщили ни много ни мало о цивилизации шимпанзе, которую они обнаружили в заповеднике Bili Uere в тропических лесах на севере Демократической Республики Конго.

Африканские шимпанзе то ли молятся, то ли музицируют.

Африканские шимпанзе то ли молятся, то ли музицируют.

Исследование продолжалось почти 12 лет. За это время ученые нашли и описали многочисленные инструменты, изготовленные обезьянами для добычи и приготовления пищи.

У цивилизованных шимпанзе для каждого «продукта» - свой инструмент. Для того, чтобы добывать и собирать муравьев разных видов, они мастерят палочки разной длины и толщины. Специальными прочными прутиками извлекают из гнезд съедобных пчел. Улиток, черепах и куски термитников они измельчают — растирают особыми твердыми «терками». Из земли обезьяны добывают еду с помощью палок-копалок. Почти как примитивные люди. Ну, чем не эволюция?

И вот еще более убедительный пример: обезьяны не грызут орехи, а колют их, находя камни подходящей формы. Зубы берегут. «Вступили в каменный век», - шутят ученые.

Обезьяны колют орехи камнями.

Обезьяны колют орехи камнями.

Но отнюдь не вчера наши меньшие братья по разуму блеснули сообразительностью. Из статьи, которую британские, канадские и американские ученые в свое время опубликовали все в том же журнале PNAS, следует: африканские шимпанзе начали пользоваться каменными орудиями более 4 тысяч лет назад. Бразильские капуцины – не менее 3 тысяч лет назад. Свидетельствуют раскопки, которые проводят «обезьяньи» археологи.

НЕ ЖДАЛИ

Конкуренты идут

Кто знает, вдруг природа и в самом деле затеяла очередную попытку превращения обезьяны в человека? Готовит нам смену. Не спросив. Мы вымрем или уничтожим сами себя по дурости. А Земля без разумных существ не останется. Зачем-то они, видимо, нужны.

Кстати, о сроках. Ждать «вторую смену» в ближайшем будущем не стоит. На первую, известную нам, попытку создания людей природа потратила несколько миллионов лет - не меньше пяти. Вполне логично предполагать, что и вторая попытка будет столь же длительной. Но начало, похоже, положено.

О гражданской войне, которую 4 года вели друг с другом племена шимпанзе в Африке, читайте наш материал.

О работах Асифа Газанфара (Asif Ghazanfar) из Принстонского университета (Princeton University) и его коллег из Университета Вены, которые выяснили, что обезьяны – даже мартышки - могли бы говорить, более того услышали их речь, читайте здесь.

Наука: Клуб любознательных