Повторение эволюции: в людей превращаются обезьяны

Фильмы из цикла «Планета обезьян» перестают быть фантастическими. И в реальной жизни эволюция наших меньших братьев по разуму, что называется, налицо. Недавно ученые сообщили о том, что заметили один из самых убедительных её признаков. Работая в заповедниках и дикой природе чуть ли не по всему миру, они и пришли к выводу, что обезьяны всё чаще и чаще слезают с деревьев, чтобы ходить по земле. На двух ногах! По сути, нынешние меньшие братья по разуму повторяют путь наших далеких предков. И совсем не исключено, что когда-нибудь они тоже станут людьми.

Дарвин бы обрадовался. Да и нам впору успокоиться, а то места себе не находим. Недоумеваем. И понимаем любознательных школьников, которые мучали и продолжают мучать учителей и родителей «глупыми вопросам», мол, как же так? Если обезьяны когда-то в далеком прошлом поднялись по эволюционной лестнице, то почему теперь засиделись под ней?

А вот, оказывается, обезьяны уже встают на две ноги и поднимаются, как минимум, на первую ступеньку той самой лестницы. Или даже выше. Хотя и не афишируют свои достижения.

Серьезная научная статья биологов, обнаруживших участившиеся обезьяньи прогулки, недавно появилась в авторитетном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America - PNAS). Её авторы – аж 117 человек из институтов и университетов всего мира. Глобальное исследование невиданных прежде масштабов.

Выводы ученые сделали после 150 тысяч (!) часов наблюдений в 60 разных местах обитания обезьян – тех, которые обычно живут на деревьях. Следили не только за человекообразными - вроде шимпанзе или орангутангов, а и за менее, казалось бы, «продвинутыми». Вроде мартышек. Всего в поле зрения ученых попали 47 различных видов приматов. Все, включая мартышек, демонстрировали свою явную предрасположенность к пешим прогулкам.

Но что вдруг обезьяны встали на путь прогресса, если так можно выразиться? Почему полезли на землю, полную хищников и прочих опасностей?

Ученые предлагают объяснение: нужда выгнала. Виновата окружающая среда и в какой-то мере мы – люди. «Человечество портит среду обитания обезьян, в результате глобального потепления меняется климат», - подчеркивают авторы исследования – «увеличение использования земли обезьянами связано с многочисленными экологическими факторами».

То есть, деревьев, а стало быть, и естественных укрытий от зноя, становится меньше, равно, как и фруктов, которыми обычно питаются обезьяны. А кушать-то надо. Вот и приходится отправляться на поиски какого-нибудь другого съестного. Часто разросшимися семьями - неким подобием племен. Иной раз путешественники не гнушаются мясом мелких животных. И даже себе подобных.

Прогноз: обезьяны пойдут дальше. Выражаясь более научно, ученые пишут: «наши результаты показывают, что по мере ухудшения антропогенного воздействия на среду обитания и климат виды, уже обитающие в жарких местах, с большой вероятностью перейдут к более активному использованию земли».

Время придет, обезьяны и жилища начнут себе строить. Или селиться в пещерах.

Обезьяны различных видов все чаще спускаются с деревьев, много ходят пешком и даже купаются.

А может, люди и не виноваты

Впрочем, есть данные, что эволюция обезьян стартовала по независящим от нас причинам. И отнюдь не люди, разрушающие окружающую среду, ее провоцируют. Хотя, возможно, подталкивают.

Антропологи из Университетского колледжа Лондона (University College London - UCL) 15 месяцев изучали шимпанзе бонобо (Pan troglodytes schweinfurthii), живущих в долине реки Исса, на западе Танзании. Там - в Африке - хватает густого леса, тени и фруктов. Но шимпанзе много ходят – проводят на двух ногах 85 процентов своего времени. Гуляют не только по земле, но и по горизонтальным стволам деревьев. Время пришло? Какой-то природный «будильник» прозвонил? Как 4 миллиона лет назад предкам людей, покинувшим деревья.

Приматологов из Института эволюционной антропологии Макса Планка (Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology) и их многочисленных коллег из разных стран озадачивает странное поведение обезьян, проживающих на территории Гвинеи-Бисау, Сьерра-Леоне, Либерии и Кот д’Ивуара, которые время от времени собираются в небольшие группы и кидают камни в стволы деревьев.

Ученые всерьез предположили, что приматы, эволюционировав, придумали себе некое подобие религии. Кому-то поклоняются — тому, кто, по их мнению, заключен в дереве. Западным СМИ идея понравилась. «Мы присутствуем при зарождении религии у обезьян!», - сделали вывод некоторые.

В самом деле, в действиях наших меньших братьев по разуму можно углядеть элементы какого-то культового обряда, в котором участвует пустотелое дерево. Самцы приносят к нему камни весом от 200 грамм до 17 килограммов, затихают, будто бы медитируя, а затем с воплями и визгом бросают камни в дупло или в само дерево. Бросают и уходят. Найдены «святилища» с десятками камнями внутри или рядом. Гипотезу о ритуальных действиях шимпанзе ученые опубликовали в журнале Nature.

Спустя некоторое время коллеги, настроенные не столь мистически, выдвинули другую гипотезу, которую изложили уже в журнале Science.

Суть гипотезы: ритуал связан со звуками — с теми, которые извлекают шимпанзе, попадая камнями в дерево. Извлекают специально. Из любви к искусству, что называется. Эти «бум» обезьянам просто нравятся.

Иными словами, кидая камни в деревья, шимпанзе музицируют.

В журнале Folia Primatologica приматологи из Варшавского Университета (University of Warsaw) вместе с многочисленными немецкими коллегами сообщили ни много ни мало о цивилизации шимпанзе, которую они обнаружили в заповеднике Bili Uere в тропических лесах на севере Демократической Республики Конго.

Африканские шимпанзе то ли молятся, то ли музицируют.

Исследование продолжалось почти 12 лет. За это время ученые нашли и описали многочисленные инструменты, изготовленные обезьянами для добычи и приготовления пищи.

У цивилизованных шимпанзе для каждого «продукта» - свой инструмент. Для того, чтобы добывать и собирать муравьев разных видов, они мастерят палочки разной длины и толщины. Специальными прочными прутиками извлекают из гнезд съедобных пчел. Улиток, черепах и куски термитников они измельчают — растирают особыми твердыми «терками». Из земли обезьяны добывают еду с помощью палок-копалок. Почти как примитивные люди. Ну, чем не эволюция?

И вот еще более убедительный пример: обезьяны не грызут орехи, а колют их, находя камни подходящей формы. Зубы берегут. «Вступили в каменный век», - шутят ученые.

Обезьяны колют орехи камнями.

Но отнюдь не вчера наши меньшие братья по разуму блеснули сообразительностью. Из статьи, которую британские, канадские и американские ученые в свое время опубликовали все в том же журнале PNAS, следует: африканские шимпанзе начали пользоваться каменными орудиями более 4 тысяч лет назад. Бразильские капуцины – не менее 3 тысяч лет назад. Свидетельствуют раскопки, которые проводят «обезьяньи» археологи.

НЕ ЖДАЛИ

Конкуренты идут

Кто знает, вдруг природа и в самом деле затеяла очередную попытку превращения обезьяны в человека? Готовит нам смену. Не спросив. Мы вымрем или уничтожим сами себя по дурости. А Земля без разумных существ не останется. Зачем-то они, видимо, нужны.

Кстати, о сроках. Ждать «вторую смену» в ближайшем будущем не стоит. На первую, известную нам, попытку создания людей природа потратила несколько миллионов лет - не меньше пяти. Вполне логично предполагать, что и вторая попытка будет столь же длительной. Но начало, похоже, положено.

