Священники пришли в замешательство от происходящего на могиле Инны Чуриковой

Инну Чурикову похоронили 17 января 2023 года на Новодевичьем кладбище. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Инну Чурикову похоронили 17 января 2023 года на Новодевичьем кладбище. Спустя двое суток могила актрисы утопает в цветах и свечах. Публика оставляет записки и открытки на погосте. А еще делает селфи, пишет пожелания и молитвы.

Прощание в актрисой проходило в храме Христа Спасителя. Фото: Иван МАКЕЕВ

Однако, некоторые подарки от поклонников на могиле Инны Чуриковой удивили священников. На Новодевичьем кладбище к месту погребения актрисы сейчас идут и идут люди. Народ находится там с утра до вечера. Работники кладбища говорят, что цветы несут пачками. Сотрудники не скрывают, что давненько такого не припомнят.

Актрисы Инны Чуриковой не стало 14 января 2023 года на 80 году жизни. Фото: Иван МАКЕЕВ

На могилу люди идут нескончаемым потоком. Поклонники оставляют на могиле Чуриковой не только цветы. Многие пишут актрисе записки. Кто-то принес церковную просфору. Она лежит прямо рядом с портретом легендарной артистки. Правда, на кладбище просфора неуместна. Оставление просфоры на могиле по православным канонам считается большим грехом, пишет сайт mk.ru.

Муж и сын Инны Чуриковой на коленях у гроба актрисы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Публика снимает фото и видео, делает селфи. Церковнослужители возмущены. Усопшим необходима молитва к Богу о прощении их грехов и покой, а не светские радости.

Усопшим необходима молитва к Богу о прощении их грехов и покой, а не светские радости. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

К слову, еще во время прощания и похорон Чуриковой в храме Христа Спасителя поклонники устроили селфи-марафон, снимали покойницу и вели прямые репортажи. Публику не останавливали даже замечания охраны.

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