Перекроившая себя Жанна Агузарова впервые показала вблизи лицо

Жанна Агузарова сейчас мало похожа на себя прежнюю. Фото: социальные сети

Жанна Агузарова сейчас мало похожа на себя прежнюю. Бывшая солистка группы "Браво" кардинально изменила внешность, воспользовавшись услугами пластического хирурга. По слухам, певица потратила на преображение не меньше трех миллионов рублей.

"Жанна Агузарова перенесла немало операций: была и подтяжка лица, и коррекция век, и липофилинг. Видно, что филлеры вводились в губы и носогубные складки. Внешность кардинально изменилась", - отмечали пластические хирурги изменения во лице артистки.

До недавнего времени певица старалась не показывать себя крупным планом. Агузарова, вероятно, из тех людей, которые не могут остановиться в процессе улучшения внешности. Им кажется, что идеал все равно не достигнут, и пытаются добиться его, снова и снова ложась под нож хирурга.

А на днях перекроившая себя Жанна впервые показала вблизи лицо. 60-летняя певица позирует с ярким макияжем на лице и в кепке. "Сегодня идем все в воду! Заряжаем водичку, заливаем в емкости святую воду (проверено - работает), даже когда убираешь квартиру. Крещение Господне", - написала она.

Благодаря хирургическим вмешательствам на лице Агузаровой нет ни одной морщинки. А из-за переизбытка филлеров губы красавицы потеряли натуральную форму.

На одном глазу звезды отклеились накладные ресницы. Довершали образ кривые брови.

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