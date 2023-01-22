Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды22 января 2023 16:50

Стало известно, почему Андрей Звягинцев отказался снимать киноальманах про Великую Отечественную

Продюсер Александр Роднянский* не дал денег на картину про сакральную войну, к которой не лежит душа
Константин ГЛЫБА
Константин ГЛЫБА
Кадр из фильма "Левиафан"

Кадр из фильма "Левиафан"

Многие годы Андрея Звягинцева считали одним из лучших русских современных режиссеров. Однако направленность его картин была, скажем так, слегка однобокой. В безусловно талантливых картинах русские люди обычно выглядели безмолвными, бесправными, ленивыми и безнравственными существами, которые предают близких, изменяют себе, друзьям и женам, беспробудно пьют и вдохновенно разваливают собственное государство. Если коротко — моральными уродами Сложно ответить, почему именно так. Может, такие сценарии больше всего нравились Звягинцеву. А, может, на другое кино не давал ему деньги старый друг и спонсор — российский продюсер украинского происхождения Александр Роднянский*.

Так, на днях стало известно, по какой причине Звягинцеву не удалось снять «нейтральную» картину про Великую Отечественную. В свежем интервью продюсер Роднянский*, покинувший Россию и осудивший СВО, наконец, сбросил маску и признался, что попросту не стал давать денег Звягинцеву на фильм о самой главной, сакральной войне для советского народа. Про "каких-то солдатиков", как он выразился.

— Мне не нравился этот сценарий [про ВОВ], не нравится и сейчас, — пояснил продюсер. — Это были три очень разные, провокативные новеллы, не связанные друг с другом (Бабий яр, блокада Ленинграда, эпизод из 1944 года, "какие-то там солдатики"). Киноальманах. Очень дорогой фильм (на «Сталинград» Роднянский* получил от государства 300 миллионов рублей невозвратных средств — Авт.), обреченный иметь сложную зрительскую судьбу. Сложнопостановочный фильм. Должен был стоить под 20 миллионов долларов (1,3 миллиарда рублей). Я сразу сказал, что не смогу это поднять. Потому что я должен любить проект. Я Андрею так и сказал: этот фильм я не люблю.

Кадр из фильма "Сталинград"

Кадр из фильма "Сталинград"

Стоит отметить, что долгие-долгие годы Роднянский* занимал руководящие посты на российском ТВ и получал гигантские суммы на съемки кино от государства. Если бегло суммировать финансовую поддержку Фонда кинокомпании иноагента «Нон-Стоп Продакшн, то можно обнаружить солидную цифру в 1,3 миллиарда рублей (выделенные средства на картины «Чернобыль», «Девятая», «Дуэлянт», «Левиафан», «Сталинград» и др.).

* признан Минюстом РФ иноагентом

Шоу-бизнесЗвезды: скандал