Продюсер Александр Роднянский впервые прокомментировал состояние Андрея Звягинцева: «Помогали бизнесмены и политики»

Режиссер Андрей Звягинцев. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Вот уже третий месяц двукратный номинант на «Оскар» Андрей Звягинцев борется с коронавирусом. Как писала kp.ru, он побывал в нескольких столичных больницах, даже был выписан, но затем состояние снова ухудшилось и у кинорежиссера зафиксировали 92% поражения легких вирусом.

Семья приняла решение транспортировать пациента в Германию, где Андрея Петровича долечили и даже вывели из искусственной комы.

Однако официальных заявлений от менеджмента и многочисленных пресс-секретарей Звягинцева или кинокомпаний, с которыми он работал, до сих пор не поступало. И вот во время закрытия сочинского «Кинотавра» сообщением в инстаграме разразился вдруг Александр Роднянский — продюсер «Левиафана», «Нелюбви» и других картин режиссера.

— Последние несколько недель внимание международной и российской прессы, многих и многих зрителей приковано к слухам о состоянии здоровья Андрея Петровича Звягинцева, — написал он. — Его семью, его друзей и близких осаждают журналисты. Мы все - и я, и мои сотрудники - регулярно получаем звонки, письма, сообщения и всегда отвечаем, что не считаем себя вправе эти слухи комментировать. Я хотел бы воспользоваться инстаграмом, чтобы обратиться к вам всем с просьбой. Я понимаю, что многие из вас очень переживают за здоровье Андрея Петровича, что ваш интерес далёк от праздности, что вы все искренне волнуетесь. Мне, конечно, понятен и профессиональный интерес журналистов из индустриальных изданий. Сейчас я, разумеется, оставляю за скобками тех журналистов «желтых изданий», которые бомбардируют членов семьи Андрея и его друзей бесчисленными сообщениями и вопросами и чей интерес мотивирован корыстью.

Продюсер обратился с просьбой к СМИ и зрителям «дать передохнуть сейчас семье Андрея Петровича» и «позволить ей сосредоточиться на его здоровье».

—Это сложный момент, — считает продюсер. — Но оптимистичный. Очень многие помогали и помогают семье. В том числе, лучшие врачи, крупнейшие бизнесмены и политики. Спасибо им огромное! Когда все испытания останутся за спиной, мы всех назовём поименно и громко поблагодарим. Когда у нас будут важные новости, мы непременно ими поделимся.

Как сообщалось, Звягинцев лечится в немецкой клинике за счет АФК «Система», принадлежащей Владимиру Евтушенкову.

— Уверен, что скоро мы продолжим работу над следующим фильмом выдающегося режиссера, — выразил надежду Роднянский. — А сейчас я хотел бы попросить вас проявить терпение и уважение к Андрею Петровичу и его семье. Спасибо.

Перед тем, как Звягинцев слег с ковидом, он начинал подготовку к работе над первым англоязычным фильмом в своей карьере — семейной драмой под названием «What happens» («Что происходит»). Судя по настрою Роднянского, он не намерен давать режиссеру время прийти в себя после тяжелейшей болезни и скорее отправляет его за режиссерский пульт. Что ж, трудотерапия — тоже эффективное средство борьбы с различными недугами.