«Съемка» Филиппа Киркорова в «Вечернем Урганте» оказалась постановкой в честь дня рождения «самого молодого олигарха» Петербурга

Телеведущий Иван Ургант Фото: Иван МАКЕЕВ

Американская и мировая знать в последнее время все чаще стремится в Дубай, чтобы вдохнуть воздуха гламура, роскоши и тяжелого люкса. Российская эстрада старается не отставать, как бы неуместно в нынешний момент истории это не смотрелось.

И пока голливудская поп-дива Бейонсе отрывалась в фешенебельном отеле на приватном концерте, в другом дубайском отеле развлекал гостей Иван Ургант. Да, да, ведущий «Вечернего Урганта» оставаться без работы не намерен. Мероприятия шоумен по-прежнему ведет. И не просто как конферансье, а как ведущий «Вечернего Урганта». Ведь именно в этом статусе Иван и стал знаменитым, в этом статусе его и хотят видеть заказчики. «ВУ» не выходит в эфир? Не беда! Проект же не закрывали.

Поэтому креативные организаторы закрытого мероприятия, на котором выступал Ургант, и соорудили импровизированную выездную студию шоу. Там, в парусном отеле Burj Al Ara, Иван и интервьюировал другого звездного гостя мероприятия — Филиппа Киркорова. Все, как на Первом! Но в ОАЭ.

— Знаете, на кого вы сейчас похожи? — спросил Ургант певца. — Когда сумасшедший пришел на прием к психотерапевту.

На диванчике с поп-королем расположился упитанный и розовощекий мужчина в белой рубашке и галстуке. Его день рождения и отмечали. Это 31-летний Михаил Баракин, позиционирующий себя как миллиардер и «крупный бизнесмен». Однако в бизнес-кругах есть вопросы по репутации этого человека — в СМИ немало публикаций, где он упоминается как «петербургский Бендер». В свое время Баракин издавал в Петербурге журнал «Губернаторское телевидение» (говорят, что стал главредом и совладельцем в 15 лет), работал в «Татнефти», потом помощником депутата Госдумы РФ, стал акционером нескольких крупных компаний («Совтрансавто», «Главспецстрой», «Петролиум инвест»), жертвовал в дагестанский зоопарк миллионы долларов и передвигался по северной столице на Rolls-Royce в сопровождении автомобиля с символикой МЧС со спецсигналами. Журналист ВГТРК Эдуард Петров «ловил» 25-летнего олигарха в рамках рейда «Клоуны на дорогах» — тогда у Михаила с собой не оказалось водительских прав.

Фото: Кадр видео

С Киркоровым бизнесмен знаком всего 1 год, как признался сам Филипп. Они были замечены вместе в прошлом году на ПМЭФ. Там Киркоров и объявил, что намерен выстроить ТЦ в Ленинградской области за 1,5 миллиарда рублей. Поможет обеспеченный друг — как раз Михаил.

Фото: Кадр видео

В Дубае король поп-сцены долго хвалил Баракина, его семью и детей. А Иван Ургант называл земляка по-дружески «Мишей». После все вместе они танцевали под хиты Киркорова: «Единственная моя», «Жестокая любовь» и другие.

На видеороликах со дня рождения «самого молодого олигарха Санкт-Петербурга», которые разлетелись по сети, видно, что для гостей кроме Киркорова пели музыканты «Би-2», Игорь Николаев и выступал фокусник Сергей Листопад. Гонорары артистов, разумеется, не разглашаются, но ранее KP.RU сообщала, что Иван Ургант с радостью и задором ведет вечеринки за 4 миллиона рублей.

Фото: Кадр видео

Некоторые наивные зрители, начитавшись телеграм-каналов, решили, что раз Ургант сидит на стуле перед Киркоровым, то «Вечерний Ургант» (в 50 раз) возвращается в эфир. Маслица в огонь подлила и блогерша Валя Карнавал, которая выложила фото из якобы гостевой комнаты шоу.

Фото: Кадр видео

Но нет. И это домыслы. Валентина приходила в лотерейное шоу «Мечталлион», которое снимают в студии «ВУ». Выпуск уже вышел в эфире Первого канала .