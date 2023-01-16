Страшная тайна «Кракена»: ученые обнаружили редкую мутацию с непредсказуемыми последствиями

Пациент с коронавирусной инфекцией в одной из клиник Шанхая, КНР. Фото: REUTERS

За прошлую неделю показатель заболеваемости ковидом на 100 тысяч человек в России подскочил аж на 40,5%, сообщил в понедельник, 16 января, Оперштаб по борьбе с COVID-19. При этом не стоит обольщаться легкостью инфекции. Рванули вверх и госпитализации: по официальным данным за тот же срок в больницы попало на 32% больше зараженных коронавирусом на 100 тыс. населения. Что нас ждет дальше?

Часть ученых полагает, что вирус непрерывно эволюционирует в сторону смягчения болезни, становясь все ближе к «обычным» простудным возбудителям. Однако есть и скептики (или реалисты?), которые предупреждают: человечество могут ждать неприятные сюрпризы. Одна из предпосылок для этого имеется у подварианта «кракен». С таким предупреждением выступили эксперты научного журнала Nature.

«ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ»

У подварианта коронавируса XBB.1.5, названного «кракеном», исследователи обнаружили редко встречающуюся мутацию. Это так называемая аминокислотная замена F486P в шиповидном белке - том самом, с помощью которого возбудитель ковида прикрепляется к человеческим клеткам. Именно это эволюционное изменение, судя по всему, помогает обновленному вирусу продуктивнее заражать людей, считают ученые. Однако ведь и предыдущие подварианты «омикрона» наращивали такую способность - передавались от человека к человеку один лучше другого. Но мутация «кракена» подчеркнуто названа редкой и особенно встревожила исследователей.

- Он почти наверняка будет доминировать в мире. Я не могу найти ни одного конкурента сейчас. Все остальное несравнимо, - заявил иммунолог Пекинского университета Юньлун Цао, чья команда изучает свойства XBB.1.5 в лаборатории.

Главная опасность заключается вот в чем. Чем активнее передается вирус-мутант и чем больше людей заражает, тем выше вероятность появления новых, в том числе неблагоприятных для человека генетических изменений и свойств. Да, могут «родиться» еще более «мягкие» и «гуманные» штаммы короны. Но никто не гарантирует нам, что как чертик из табакерки не выскочит нечто более страшное, чем нынешний «кракен», предупреждают исследователи.

Собственно, сам «омикрон», потомки которого преобладают сейчас, в свое время очень смутил экспертов неожиданностью и непредсказуемостью появления. Уж очень сильно он отличался генетически от гулявших тогда штаммов коронавируса. Среди экспертов даже обсуждалась версия о возможном искусственном происхождении конкретно «омикрона» - его селекции в лаборатории. Аргументы в пользу этой гипотезы KP.RU приводил руководитель лаборатории Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков.

Так или иначе, «омикрон» стал относительно приятным сюрпризом - менее тяжелой версией ковида в сравнении с предыдущими. Но это не повод для уверенности, что так будет и дальше, подчеркивают эволюционные биологи.

Фото: REUTERS

ВОПРОС-РЕБРОМ: КАК СНИЗИТЬ РИСКИ?

Чтобы снизить угрозу новых мутаций с непредсказуемыми последствиями, нужно тормозить передачу, распространение вируса, поясняют эксперты. Как это можно сделать?

Вариант первый, идеальный - создание высокоэффективных и безопасных прививок, способных защитить от заражения эволюционирующей короной. Нынешние вакцины хорошо справляются с защитой от тяжелых и смертельных осложнений инфекции, что, безусловно, очень важно. Однако именно от заражения, передачи вируса от человека к человеку прививки сейчас предохраняют слабо. И в мире, и у нас в стране активно ведутся разработки вакцин, которые усиливали бы иммунитет именно на входных воротах для вируса - в носу и ротоглотке. При этом нужно еще и поспевать за мутациями меняющегося возбудителя ковида. Возможно, для решения этой задачи нужны поливалентные вакцины - такие, как сейчас мы колем от гриппа: против 3-4-х штаммов сразу.

Второй вариант - разумные, без перегибов ограничения для больных-переносчиков инфекции. Конечно, никто уже не говорит о возращении к поголовным карантинам. Но если человек явно болен и заразен, ему все же стоит сидеть на больничном, а не наращивать цепочку передачи «короны», не так ли? Сегодня в этом вопросе власти большинства стран, включая нашу, решили положиться на сознательность больных. Обязательных индивидуальных карантинов больше нет.

Третий вариант - усиленная защита отдельных групп людей. Тех, кого в шутку называют «инкубаторами коронавируса». Это пациенты с серьезно ослабленным иммунитетом: лица с ВИЧ, проходящие химиотерапию при раке, люди с пересаженными органами. В их организме коронавирус чаще задерживается, циркулирует подолгу. В результате повышается риск мутирования прямо внутри человека. А «на выходе» мы как раз можем получить неожиданный генетический вариант «короны» с непредсказуемыми свойствами.

Поэтому людям из групп риска рекомендуется максимально строго соблюдать меры предосторожности. В периоды всплеска заболеваемости избегать посещения людных мест и носить респираторы высокой степени защиты (класса 2 и 3).

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