Последствия ракетного удара ВКС России по Киеву.
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В незалежной после точечных ударов со стороны России сообщили о повреждениях контактной железнодорожной сети на западе страны, о выходе из строя теплоэлектростанций по всех стране и о нарушении водоснабжения в ряде областных центров. В Киеве и Харькове остановилось метро, в Сумах и Одессе в кране кончилась вода, в Кривом Роге «Криворожсталь» без электричества не смогла выполнить французские заказы для атомных объектов. Верховный главнокомандующий незалежной, видя такое дело, героически эвакуировался из получившей инъекцию отрезвления столицы в привычно-уютный бункер на украинско-польской границе и стал названивать Олафу. Где-то в европах Эммануэль, Урсула и Жозеп отважно грозили Москве карами небесными. Но небеса бесполые голоса слышали едва-едва.
Уже более 950 тысяч бегущих с Украины с начала спецоперации добрались до Германии. И возвращаться явно не собираются. По данным Федерального бюро статистики ФРГ большинство мигрантов прибыли в Германию в марте и апреле. В эти месяцы на родину Баха и Гете нагрянули 431 и 198 тысяч подданных Зеленского соответственно. Часть из них пытались трудоустроить, но беженцы постоянно жаловались на тяжелые условия труда и неласковое отношение окружающих. А кто-то обещал носить их на руках, делать тайский массаж и поить баварским?
Мао Нин, официальный представитель МИД КНР, дипломатично высказалась после точечных, но массированных ударов России, что руководство Китайской народной республики выражает надежду на снижение эскалации ситуации в незалежной «на фоне сообщений СМИ о нескольких взрывах в Киеве». По словам Мао Нин ее страна продолжает выступать за мирное урегулирование украинского кризиса. Она отметила: «Мы обратили на это внимание, Китай надеется на снижение эскалации. Надо поддерживать все усилия, содействующие мирному урегулированию ситуации». Китайская сторона рассчитывает, что украинский вопрос будет решен переговорным путем. А Пекин готов продолжать играть конструктивную роль для урегулирования проблемы. Браво! Никого не осудили, никого не поддержали, только веером махнули.
Пока Минск с Москвой создают совместную региональную группировку войск для отражения возможной агрессии, белорусский телеканал ОНТ показал в программе «Будет дополнено» кадры того, как ведут себя украинские пограничники после принятия горячительного. В одном из эпизодов стражи рубежей вместо несения службы на Гомельском участке границы пытались удить рыбу, но получалось плохо – мешала бутылка и стаканы. На других кадрах хлопцы в форме погранслужбы незалежной, дымя папиросками, смело показывали неприличные жесты белорусским коллегам. В третьем эпизоде двое бойцов в камуфляже, сидя в кустах, целились в объективы белорусских камер видеонаблюдения, сопровождая это характерной для черных рэперов жестикуляцией. Попали в кадр также два пограничника, у одного из которых в руках бутылка, а другой двигаясь к госгранице, с таким трудом передвигает ноги, что в какой-то момент они заплетаются, и защитник родины падает. Теперь, отчасти, становится понятно, почему украинцы стараются заминировать дороги и разрушить мосты у границы с Белоруссией – на свою погранслужбу в Киеве больших надежд не возлагают.
Андрей Мельник, экс-посол Украины в ФРГ, агрессивно отреагировал на вопрос члена Левой партии Эзги Гюйылдар о желании сына украинского дипломата вступить в Вооруженные силы страны вместо того, чтобы без напряжения продолжать учебы в Берлине. Бывший посланник незалежной в Федеральной республике уклонился от ответа на вопрос Гюйылдар и назвал ее партию «бесчеловечной и ужасной» партией, а саму женщину – «бессовестной». Мельник в своей привычной хамской манере заявил: «Удачи на выборах в Нижней Саксонии. Переживайте из-за своей левой грязи». И внес аккаунт политика в соцсети в черный список. Это все понятно, это в его стиле, но почему все-таки сынок не выполняет конституционный долг на родине? Жидковата мука у Мельника.
Президент Турции, заявил, что Старый Свет ожидает сложная зима из-за ограничений поставок голубого топлива из России. Вот что заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган:
«Страны Европы этой зимой ожидают значительные трудности в связи с ограничениями поставок газа из России». При том турецкий лидер заверил, что у его страны в предстоящие холодные месяцы не будет проблем с энергоресурсами. Вот когда турецкому потоку позавидуют те, кто не смог уладить дела с потоками северными.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева объявила в розыск СБУ. Дмитрий Анатольевич разыскивается правоохранителями незалежной в связи с предъявленным ему обвинением по части второй статьи 110 УК Украины («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное лицом, которое является представителем власти»). Днем с фонарями будут искать? Пинкертоны на Днепре – страшная сила.
Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер обвинил киевский режим в многолетнем геноциде русского народа. Который начал проявляться с 2014-го года, и ярче всего - на Донбассе. Запреты против всего русского, вводимые на Украине в минувшие 8 лет, напомнили бывшем разведчику то, что происходило в нацистской Германии в 30-е голы прошлого века. А гонения на русских –слепок гонений против евреев в третьем рейхе. И «аргумент «так у них президент иудей» - тут не работает. Он ведь, скорее, Иуда.