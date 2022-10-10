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Политика10 октября 2022 18:45

Медведев заявил, что СБУ разыскивает его, чтобы получить совет по трепанации черепа

Замглавы Совбеза РФ прокомментировал объявление его в розыск Службой безопасности Украины
Мария ПАВЛОВА
Дмитрий Медведев заявил, что СБУ ищет его для получения консультации по трепанации черепа.

Дмитрий Медведев заявил, что СБУ ищет его для получения консультации по трепанации черепа.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дмитрий Медведев иронично прокомментировал факт объявления его в розыск Службой безопасности Украины. Об этом рассказал в понедельник 10 октября помощник Медведева Олег Осипов.

«Понятно почему объявили в розыск. Им понадобилась консультация о трепанации черепа», - передал Осипов реакцию Медведева на объявление его в розыск на Украине, пишет РИА Новости.

Напомним, замглавы Совбеза России резко отреагировал на провокационные заявления президента Украины Владимира Зеленского. Дмитрий Медведев предложил психиатрам сделать Зеленскому трепанацию черепа после его призывов к ударам НАТО по России.

Ранее сообщалось, что Служба Безопасности Украины объявила в розыск Дмитрия Медведева. Замглавы российского Совбеза разыскивают за «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

Также Служба безопасности Украины объявила в розыск официального представителя МИД России Марию Захарову. Информация об этом появилась в понедельник 10 октября в базе данных украинского МВД.

Кроме того, Служба безопасности Украины объявила в розыск Бортникова, Матвиенко, Шойгу и еще ряд российских чиновников.

СК России в ответ на розыск СБУ Шойгу, Медведева, Захаровой и других российских должностных лиц намерен установить представителей киевского режима, причастных к незаконному уголовному преследованию более 700 российских чиновников.