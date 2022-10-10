Медведев заявил, что СБУ разыскивает его, чтобы получить совет по трепанации черепа

Дмитрий Медведев заявил, что СБУ ищет его для получения консультации по трепанации черепа. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дмитрий Медведев иронично прокомментировал факт объявления его в розыск Службой безопасности Украины. Об этом рассказал в понедельник 10 октября помощник Медведева Олег Осипов.

«Понятно почему объявили в розыск. Им понадобилась консультация о трепанации черепа», - передал Осипов реакцию Медведева на объявление его в розыск на Украине, пишет РИА Новости.

Напомним, замглавы Совбеза России резко отреагировал на провокационные заявления президента Украины Владимира Зеленского. Дмитрий Медведев предложил психиатрам сделать Зеленскому трепанацию черепа после его призывов к ударам НАТО по России.

Ранее сообщалось, что Служба Безопасности Украины объявила в розыск Дмитрия Медведева. Замглавы российского Совбеза разыскивают за «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

Также Служба безопасности Украины объявила в розыск официального представителя МИД России Марию Захарову. Информация об этом появилась в понедельник 10 октября в базе данных украинского МВД.

Кроме того, Служба безопасности Украины объявила в розыск Бортникова, Матвиенко, Шойгу и еще ряд российских чиновников.

СК России в ответ на розыск СБУ Шойгу, Медведева, Захаровой и других российских должностных лиц намерен установить представителей киевского режима, причастных к незаконному уголовному преследованию более 700 российских чиновников.