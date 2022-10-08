Обнищавший Илья Резник сделал громкое заявление об Алле Пугечевой

Аллу Пугачева Фото: Борис КУДРЯВОВ

Когда-то Илья Резник и Алла Пугачева были близки. Для Примадонны поэт-песенник написал ее лучшие шлягеры - "Балет", "Без меня тебе любимый мой", "Делу время", "Старинные часы", "Три счастливых дня", "Ты возьми меня с собой", "Маэстро", "Посидим, поокаем", "Фотограф". Но сейчас он лишился миллионов из-за певицы. Она уехала и оставила артиста буквально нищим.

Песни Аллы Пугачевой больше не услышать в эфире российских радиостанций. Как говорят знающие люди, россияне потеряли к композициям интерес. Илья Резник, написавший Алле Борисовне более 70 хитов, сильно переживает из-за этого.

Дело в том, что он остался без внушительной суммы авторских отчислений. Речь идет почти о миллионе рублей. "То, что песни Пугачевой перестали крутить на радиостанциях, для меня - ужасная новость. Отчисления авторов уменьшились в шесть раз. И этот процесс необратим", - сокрушается знаменитость.

По его словам, Примадонне от этого ни горячо, ни холодно. "У них корпоративы все равно будут. Не в России, так в других странах, где живут наши эмигранты. Они все равно себе на особняки и самолеты заработают. А мы, авторы, можем только писать стихи и музыку. Исполнитель предал Родину, бросил все и отправился за рубеж!" - цитирует его сайт mk.ru.

C Аллой Борисовной поэт не созванивался. "А о чем мне с ней говорить? Если она уехала, бросила свою Родину в такой непростой момент, то что можно обсуждать?.." - заявил Резник.

Артист не скрывает, что еле сводит концы с концами. "Все думают, что я миллионер. Потому что в белом выступаю. Но у меня действительно нет других источников дохода, кроме как авторские отчисления. Я должен нищим быть? Мы и так еле-еле выживали. У жены - престарелые родители, которые находятся на нашем попечении. У нас только 150 тысяч рублей на лекарства уходит ежемесячно. Я набрал долгов... Ума не приложу, где брать деньги, чтобы рассчитаться... Стану на Тверской со шляпой и буду собирать с прохожих. А как жить?", - чуть не плачет пенсионер.