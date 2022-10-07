Кристина Орбакайте покинула Россию и улетела в США

Знакомые Кристины Орбакайте сообщили об ее отъезде Фото: Борис КУДРЯВОВ

Кристина Орбакайте пропала из поля зрения россиян после отъезда ее мамы Аллы Пугачевой в Израиль. Певица не появилась на похоронах Бориса Моисеева, с которым была очень близка. Тогда публика предположила, что артистка уехала в США к мужу Михаилу Земцову и дочке Клаве, которые живут за океаном. И вот сейчас слухи нашли свое подтверждение.

Знакомые Кристины Орбакайте сообщили об отъезде дочери Аллы Пугачевой в США. Именно поэтому она пропустила похороны давнего друга Бориса Моисеева. Однако артистка планирует в ближайшее время прилететь в Москву. Дело в том, что звезда должна выйти на сцену театра "Современник" со спектаклем, в котором исполняет главную роль.

В афише "Современника" на 11 октября спектакль с участием знаменитости значится. Об отмене представления не сообщается.

"Орбакайте сейчас в Америке, куда летает регулярно, так как там находятся дочь Клавдия и муж. Должна была недавно вернуться, но решила сделать это позже, так как у нее, говорят, отменился спектакль, в котором она играет с Кириллом Сафоновым. По слухам, актер улетел в Израиль", - цитирует знакомого артистки "СтарХит".

На днях Кристина, к слову, вышла на связь. Старшая дочь Примадонны сделала заявление. Певица рассказала об учительнице музыке Елене Борисовне. Звезда назвала свою наставницу "гениальной женщиной". "Спасибо за вашу мудрость и терпение. Передаю свое глубочайшее уважение всем учителям в моей жизни и всем, кто выбрал это призвание", - отметила Орбакайте.