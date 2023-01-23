Иван Ургант честно ответил про возвращение шоу "Вечерний Ургант" и высмеял Яну Поплавскую

Иван Ургант Фото: Михаил ФРОЛОВ

Иван Ургант впервые прокомментировал информацию о съемках нового сезона шоу "Вечерний Ургант". Он также высмеял Яну Поплавскую. Известно, что ей не нравится поведение Урганта.

Иван Ургант сообщил, что кадры, всплывшие в соцсетях якобы со съемок шоу "Вечерний Ургант", не имеют отношения к перезапуску программы. При этом подчеркнул - проект обязательно вернется в эфир. "Это является съемкой неизвестного происхождения. Человек, немного похожий на меня, говорит с человеком, совершенно непохожим на Киркорова…" - цитирует его РБК Life.

После чего высмеял Яну Поплавскую: "Как только будет понятна дата выхода передачи в эфир, мы незамедлительно опубликуем эту информацию в телеграм-канале Яны Поплавской".

Ранее появилась информация о том, что певец Филипп Киркоров и блогер Валя Карнавал могли стать первыми гостями на записи программы "Вечерний Ургант" после долгого перерыва. Сплетники трубили: "Вечернему Урганту" быть. Уже вовсю идут съемки. Филипп Киркоров - один из первых, кто посетил шоу в качестве гостя.

Однако, как позже стало известно, на самом деле съемки воспроизвели ради российского миллионера из Санкт-Петербурга по случаю его дня рождения. Некий Михаил Баракин оказался большим поклонником "Вечернего Урганта".

Напомним, слухи о возвращении "Вечернего Урганта" в эфир ходят уже не первый месяц. Некоторые источники называли даже конкретные даты выхода шоу, которые каждый раз переносились.