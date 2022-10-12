Как живет в колонии для «первоходов» Михаил Ефремов: зовут дядей Мишей, навещают Сукачев и Гармаш, мешки писем приходят со всего мира

Актер Михаил Ефремов отбывает в колонии срок за "пьяное" ДТП со смертельным исходом.

Получивший тюремный срок за смертельное ДТП https://www.kp.ru/daily/217173/4275886/ в центре Москвы Михаил Ефремов продолжает отбывать наказание. До условно-досрочного освобождения еще далеко, однако актер не теряет надежды и веры, занимается режиссерской деятельностью, отвечает на множество писем со всего мира и регулярно встречается с верными друзьями, которые не оставили его в трудную минуту.

Театральный критик Анастасия Ефремова, родная сестра Михаила Олеговича, в свежем интервью рассказала, как живет в ИК-4 в поселке Алексеевка (Белгородская область) ее брат, и чем он там занимается.

1) Раз в неделю родственники связываются, и актер держит в курсе своего состояния и положения дел в колонии. Он продолжает заниматься творчеством, снимать документальные фильмы, и надеяться на УДО.

2) Конвоиры и арестанты относятся к Ефремову с уважением и зовут «дядей Мишей». Сам он поддерживает хорошие отношения с руководством ИК.

3) Актеру приходят «тюки писем со всего мира» (даже из Швейцарии), эти сообщения распечатывают на бумаге (они платные), после чего Михаил Олегович отвечает на те, которые сочтет интересными

4) Ефремова в колонии посещают друзья — артисты Гарик Сукачев, Иван Охлобыстин, Сергей Гармаш и Василий Мищенко. С женой он не разводился — Софья Кругликова продолжает ждать мужа

Гарик Сукачев, Иван Охлобыстин и Михаил Ефремов.

5) Легендарную квартиру на Тверской, в которой жил еще отец Михаила, выдающийся театральный деятель Олег Ефремов, пришлось продать после развода с Ксенией Качалиной, поэтому сестра актера живет в Подмосковье.