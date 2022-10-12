«Вы не понимаете, это другое»: глава дипломатии Евросоюза подтвердил, что НАТО обманывала Россию

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Фото: REUTERS

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель вполне заслужил право называться самым правдивым политиком в руководстве ЕС, да чего там мелочиться, и НАТО, потому что союз и блок - как сиамские близнецы. Последнее его откровение прозвучало в Мадриде, где он, выступая в одном из фондов, признал, что НАТО не выполнило обещания, которые давало России. Понятно, что речь, прежде всего, о заверениях Запада в том, что после воссоединения Германии альянс «ни на дюйм» не расшириться на восток.

Примечательно здесь то, что ни один из нынешних действующих политиков Запада этого публично так и не признавал. Были отставники, которые что-то там такое помнили и даже как-то об этом в своих мемуарах писали. Но что со списанных в политический утиль взять? Может, память стариков подвела… Какие обязательства? Где это записано было?

А тут Боррель взял - и брякнул: да, было дело, обещали, но, увы. Облегчил душу признанием. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале констатировала: «Ну вот и все. Историческое признание прозвучало. Запад открыто заявил о своем предательстве и обмане».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: МИД

Но после очистительного признания главный дипломат ЕС почти все испортил. «Это история», - добавил он. И развил свою мысль в таком духе: этот старый обман ни коим случаем «не оправдывает агрессию» России против Украины. Потому что - кто бы сомневался! - это другое…

Надо отметить, что это не первое шокирующее откровение Борреля. Кто не помнит чеканные слова дипломата о необходимости победы над Россией «на поле боя»? Генсек Североатлантического альянса Столтенберг только сейчас официально сформулировал, что «победа России над Украиной будет означать поражение НАТО», тем самым признав, кто с кем воюет. А наиглавнейший дипломат ЕС сказал это задолго до него!

Вообще, Боррель на этой неделе был в ударе. На ежегодной конференции послов ЕС он сделал еще одно чудное признание: «Наше процветание было основано на дешевой энергии, поступающей из России». Правда, и там чуть все не испортил, явно в угоду текущему моменту пояснив, что это только казалось, что российский газ дешевый, доступный, безопасный и стабильный. Лукавство во спасение?

И еще пару откровений довел он до слушавших его послов. То, что ЕС пользовался доступом к китайскому рынку для получения дешевых товаров и инвестиций и что низкая стоимость труда китайских рабочих оказала большее влияние для сдерживания инфляции, «чем все центральные банки вместе взятые». Теперь, как и с газом, с этим в Европе напряженка. Ну и третья составляющая евроблагополучия, которым так соблазняли неприкаянные постсоветские пространства: Европа приняла военную защиту США, которая освободила их от чрезмерного бремени расходов на оборону. Понятно, что за в обмен за это - полное подчинение.

То есть высокий уровень жизни европейцев, почти как и марксизм по Ленину, можно свести к трем источникам и трем составным частям: дешевый газ из России, дешевая рабочая сила и дешевые товары из Китая, оборонный зонтик от Соединенных Штатов. А мы-то как все возбуждались, когда чувствовали, как Европа умопомрачительно пахнет!

Правдолюб Боррель, надо уточнить для ясности, очень не любит Россию. Так получилось, что единственный за последнее время визит главного дипломата ЕС в Москву в начале прошлого года завершился полным провалом. Глава МИД РФ на заключительной совместной пресс-конференции заявил, что Россия не считает Запад надежным партнером. Боррель это проглотил, за что его тут же призвали подать в отставку. Но он позор свой пережил, и теперь одаривает нас своими откровениями.