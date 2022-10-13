Чеченский внук Аллы Пугачевой показал, где и с кем проводит время Фото: СОЦСЕТИ

Пока поклонники гадают, где находится старший внук Аллы Пугачевой, сбежавший в конце сентября из России, младший внук Примадонны вышел на связь. Никита Пресняков сейчас скрывается от народа где-то за границей. Тем временем красавчик Дени Байсаров показал, с кем проводит время.

Дени Байсаров вышел на связь и опроверг сплетни. Злопыхатели шептались, что он покинул Москву. Красивый внук Аллы Пугачевой служил в кадетском корпусе в Чечне. Сейчас 24-летний сын Кристины Орбакайте находится в Москве.

Он проводит время с мамой. На совместном фото, которое стало достоянием общественности, Дени нежно приобнимет родительницу и улыбается. 51-летняя певица светится от счастья. У Байсарова новая прическа. Он теперь носит каре.

Что касается брата Байсарова, то Никита Пресняков не выходит на связь после побега из России. Поговаривают, что музыкант спешно эмигрировал. Одни утверждают, что он отправился в США, где живет его сестра и отчим, другие - что артист пешком перешел границу с Эстонией. У Никиты есть гражданство Литвы.

При этом жена Преснякова находится в Москве. Алена Краснова сама подтвердила это, выложив кадры с прошедшей вечеринки по случаю дня рождения ее подруги, где она развлекалась в компании Родиона Газманова.