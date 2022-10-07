Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Известие о том, что внука Аллы Пугачевой мобилизовали, всколыхнуло общественность. Сообщалось, что Никиту Преснякова забрали прямо с репетиции из Губернского театра. Артист неизлечимо болен. Позже в Московском Губернском театре сделали заявление о мобилизации артиста.

О том что внук Аллы Пугачевой якобы мобилизован из Московского Губернского театра, сообщил источник 5-tv.ru. При этом пресс-служба театра, где худруком является Сергей Безруков, туманно прокомментировала сенсационную новость.

"Никита Пресняков в театре приглашенный артист, он не состоит в штате и присутствует на репетициях только в день спектакля. Предыдущий спектакль с его участием прошел 21 сентября. Поэтому, все это не соответствует действительности", - цитирует "Звезда" заявление пресс-службы, добавив, что сообщение о мобилизации в театре опровергли.

Никите 31 год, он родился в Лондоне. Родителями внука Примадонны являются Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков-младший.

Никита Пресняков с мамой и бабушкой, 2019 г. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Некоторое время назад стало известно, что молодой человек неизлечимо болен. Он сообщил об опухоли, раскрыв подробности. В последнее время молодой человек выглядит изможденным и очень худым.

Несколько лет назад он полностью отказался от мяса решив стать песко-вегетарианцем. А потом врачи обнаружили у певца полипы. "Они у многих там могут образовываться со временем из-за неправильного режима питания", - поведал внук Примадонны. Он добавил, что вылечить болезнь нельзя. Ему предписана строгая диета, спровоцировавшая стремительную потерю веса.