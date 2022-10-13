Известный ведущий раскрыл правду о том, как Леру Кудрявцеву избил богатый любовник

Лера Кудрявцева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Лера Кудрявцева более 20 лет дружит с Отаром Кушанашвили. Скандальный телеведущий не раз признавался в любви блондинке, а также часто опускает шутки в адрес женщины, зная, что она не обидится. В этот раз шоумен превзошел себя и признался в подлом поступке.

Отар Кушанашвили признался, что Леру Кудрявцеву избивали из-за его доносов. Звезды вместе начинали карьеру на телевидении, поддерживали друг друга в трудные минуты. Однако несколько лет назад телеведущий пошел на предательство близкой подруги ради денег.

Он согласился шпионить за Кудрявцевой по просьбе ее любовника. Мужчина был очень богатым и ревнивым.

"Вдруг меня находит этот Дима, приглашает в ресторан и предлагает следить за каждым ее шагом. Достает пачку денег. Я ненавижу себя! Зарплаты ведущего отчаянно не хватало многодетному отцу. Я оказался продажной гнидой. И тогда я, наверное, подумал: в пекло Леру, сама напросилась, а моя семья будет жить роскошной жизнью", - поведал Отар в исповеди на видеоплатформе Premier.

Кушанашвили стал докладывать миллионеру обо всех перемещениях Леры. Еще и врал, чтобы заработать больше. "Временами мне не хотелось жить. Она приезжала на ТВ с синяками. Из-за меня он ее бил. Есть ли страшнее предательство? В итоге, за Леру заступились, и этого Диму побили. Но когда его били, он рассказал, как Кудрявцеву предал близкий друг Отар", - сокрушается звезда.

К радости Отара, блондинка простила его. Он признался, что горько рыдал, вымаливая у нее прощение.

Сейчас Отар всерьез переживает за подругу из-за ее проблем со здоровьем. "Кудрявцева 364 дня в году болеет. Один день снимается, получает 70 миллионов и идет дальше болеть. У нее вечно что-то в хвори, сейчас спина болит. Я спрашиваю: «Что с тобой, Лера? То у тебя понос, то золотуха». «Не знаю, Отарик, наверное, уже…» - ответила она. Но, нет, не наговаривай на себя, ты роскошно выглядишь! Я Леру люблю любой!" - делился мужчина.

Кушанашвили поспешил прокомментировать и слухи о том, что Лера на грани развода с молодым мужем - хоккеистом Игорем Макаровым. "Ощущает ли Лера, что с годами шов расползается? Изначально, этот брак сопровождался слухами, что не может быть мезальянс долгим, когда ей 62, а ему 16. Еще говорили - ребенок не от Макарова... Из-за этого сложилось впечатление, что у них не все хорошо, но это грязные разговоры! Я желаю этому союзу долгих лет, ведь Лера - моя подруга", - резюмировал Отар.