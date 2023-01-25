Украинки раздеваются до трусов, лишь бы Европа отдала танки "Леопард"

Жены бойцов ВСУ и незамужние девушки решили показать обнаженные тела всему миру Фото: СОЦСЕТИ

Пока шли споры Германии и Америки на счет передачи Украине танков Leopard 1 и Leopard 2, в соцсетях развернули "леопардовый флешмоб". Украинки не стали ждать, что решат немецкие депутаты, не обратили внимание, что огромное количество немцев выступают против такой военной помощи Украине. Суть флешмоба под названием Freetheleopards - выкладывать фотографии в одежде с принтом леопарда. Но украинки нашли только леопардовые трусы.

- Все, что у меня есть из леопардового - это купальник. Все, что нужно сейчас Украине - это Леопарды, - написала украинка Яна Зайко.

Фото: СОЦСЕТИ

- Не могу игнорировать шанс показать собственные леопардовые фото в поддержку движения. Украине нужны танки и системы вооружения, - написала Надежда Гриунова.

Девушки в Украине так увлеклись, что с каждым днем фотографий в соцсетях становится больше. И каждая все откровеннее и откровеннее.

- Такое ощущение, что девки больше себя продают, чем реально переживают о ребятах в окопах. Разве просят танки с голой попой? - возмутился киевлянин Андрей Савко.

Передача танков Украине превратилась в мировое шоу, в котором просто развели украинок, а точнее раздели до трусов.

Фото: СОЦСЕТИ

- В Украине сплошные флешмобы. Люди реально сходят с ума. Додуматься же, когда одним приходят гробы с погибшими, другие фотки выставляют лишь бы им Европа два-три танка прислала. Постыдились бы, - написала Валерия К.

Но слово "стыд" давно забыли представительницы украинского шоу-бизнеса, которые только и пользуются всеми возможностями подчеркнуть свою "украинскую принадлежность". Свою грудь в леопардовом платье решила показать певица Оля Полякова, которая еще в 2013 году выступала в российских кокошниках.

- Пока политики ждут и не принимают важных решений, мы продолжим кричать о важности доставки танков, - считает певица Джамала, которая надела леопардовые меха.

Победительница Евровидения Джамала. Фото: СОЦСЕТИ

Выступающая в России до февральских событий Настя Каменских тоже решила обтянуть свои пышные формы в леопардовое мини-платье и написать, что "Украина сегодня щит Европы. Нам нужны "Леопарды" для борьбы за ценности, которые важны для цивилизованного мира".

Фото: СОЦСЕТИ

Только хочется спросить у этих самых певиц и девушек, которые считают приличным обменивать свои секси-фотографии на танки: "Какие у вас остались ценности?" Веру меняете, русский язык, на котором говорят ваши родители, забыли. Историю переписываете, Рождество 7 января отменили, храмы Русской православной церкви сжигаете, говорите детям, что Дед Мороз умер, что есть только американский Санта Клаус. Девушки, женщины, мамы Украины, вы уже сначала со своими ценностями разберитесь, а потом голые попы показывайте.

Украинская певица Ольга Полякова. Фото: СОЦСЕТИ

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