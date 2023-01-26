Иван Ургант обратился к поклонникам с печальным заявлением

Телеведущий Иван Ургант Фото: Михаил ФРОЛОВ

Иван Ургант обратился к поклонникам. Он объявил о внезапной отмене концерта в Москве. Шоумен призвал народ не огорчаться после печального известия.

Иван Ургант сделал заявление от лица Гриши Урганта - альтер эго звезды. Он сообщил, что его выступление было запланировано еще на 14 октября 2022 года в одном из московских клубов. Но потом появилось сообщение о переносе на февраль.

А теперь стало известно, что и на этот раз шоу не состоится. "Официальное обращение Григория Урганта к слушателям и зрителям: «Уважаемые зрители, концерт 2.02 отменен. Что, конечно, стало полной неожиданностью для всех", - сообщил Иван.

Шоумен призвал публику "не поддаваться панике и унынию и организованно дождаться следующего концерта". "С любовью, Гриша", - добавил Ургант.

Отметим, это не первый раз, когда выступление артиста отменяют. Ранее сняли с эфира сказку "Происшествие в стране Мульти-Пульти" с участием артиста.

Кроме того, шоумена убрали из ведущих крупной вечеринки в Москве за сутки до мероприятия. А чуть ранее он не появился на "Золотом граммофоне". Организаторы заменили его другим артистом. Начиная с 2008 года он становился конферансье "Золотого Граммофона" 13 раз.

А еще раньше сопродюсер сериала "Елки-9" Евгений Кулик рассказал, что решил переписать историю и избавиться от многих любимых персонажей. Он убрал Урганта из проекта, в котором тот снимался с 2010 года. "Мы пишем объемные истории, в которых должны играть профессиональные актеры. Я думаю, Иван Ургант и Сергей Светлаков бы с этим не справились. Иван сам в «Вечернем Урганте» говорил, что он не актер и что его максимум - это новогодние комедии", - объяснил бывший КВНщик.