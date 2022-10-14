Вентилятор или кондиционер: что лучше для дома

Тут и появляется сложный вопрос: какую климатическую технику купить домой — вентилятор или кондиционер? На самом деле и то, и другое имеет свои достоинства и недостатки. В этом материале — подробное сравнение, которое поможет с выбором.

Охлаждение воздуха

Если главная цель покупки техники — охлаждение воздуха, оптимальным вариантом станет кондиционер. Дело в том, что вентилятор вообще не снижает температуру в помещении. Он только перемещает воздушные массы. В результате владелец ощущает приятный ветерок, который помогает спастись от жары. Но есть одно но: если воздух сильно прогрет, то от работы вентилятора в квартире толку будет мало.

Кондиционер, напротив, охлаждает воздушные массы. Если они сильно нагрелись, от техники будет ощутимый эффект — в помещении действительно станет прохладнее. Насколько — зависит от мощности оборудования и выбранного пользователем режима. Большинство кондиционеров предлагают установить температуру, которая будет поддерживаться, пока они работают. К примеру, если поставить +20 градусов, то именно столько и будет в квартире (с минимальными отклонениями).

Функция нагрева воздуха

Функция нагрева воздуха есть в зимних сплит-системах. При понижении температуры воздуха на улице до определенного уровня на них становится доступен режим отопления. Большинство моделей позволяет включить его, если за окном -5 и ниже. Некоторые кондиционеры с функцией нагрева могут успешно отапливать помещения при -15 и даже -30. Но у такого вида техники есть несколько минусов: большое энергопотребление при нагреве воздуха и высокая цена системы. К тому же зимние кондиционеры дороже обычных, без прогрева.

Некоторые модели вентиляторов тоже умеют нагревать воздух в помещении. В народе они получили название «тепловые пушки». Конструкция таких устройств проста: перед лопастями расположен нагревательный элемент в виде решетки. При проходе через него воздушный поток как следует прогревается, в результате в помещении становится теплее.

Такая техника тоже имеет плюсы и минусы. Главное достоинство — стоимость: вентиляторы с нагревом гораздо дешевле кондиционеров с аналогичной функцией. Второе преимущество — не такое высокое, по сравнению со сплит-системами, энергопотребление. Основной недостаток — небольшая эффективность. Большинство моделей способны поддерживать нужную температуру только в одной комнате, причем с закрытыми дверями. Если их открыть, теплый воздух быстро уйдет и снова станет холодно, так как согреть помещение техника не сможет.

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Уровень шума

Вентилятор всегда будет работать громче кондиционера. Это обусловлено его конструкцией: все движущиеся части расположены в помещении, а шум издают как раз они. У кондиционера наоборот — все, что может шуметь, находится на улице. Конечно, он все равно будет издавать звуки, но не такие громкие.

Максимальный уровень шума вентилятора составляет 65 дБ, а иногда и выше. У кондиционера этот показатель гораздо меньше — до 56 дБ. Современные сплит-системы еще тише: во время работы громкость издаваемых ими звуков находится в диапазоне 26–30 дБ. Впрочем, в последнее время стали появляться и тихие бытовые вентиляторы, уровень шума которых не превышает 30–35 дБ.

В любом случае нужно понимать: абсолютно бесшумной климатической техники не существует. Любое устройство будет издавать звуки. Просто в одном случае они будут совсем тихими, а в другом доставят дискомфорт.

Мобильность

В плане мобильности выигрывает вентилятор. Ему не нужна установка, у него небольшие габариты и вес. Благодаря этому технику можно легко переносить с места на место. Большие модели, как правило, разбираются, так что с ними тоже нет проблем при транспортировке. Также это значительно облегчает хранение, что особенно актуально в условиях ограниченного пространства (например, в малогабаритной квартире).

С кондиционерами все сложнее. Большинство нужно устанавливать. Это процесс долгий и сложный, самому демонтировать и поставить технику снова не получится. Конечно, есть небольшие мобильные модели, но у них целый ряд недостатков, и главный — небольшая мощность. Они охлаждают воздух в комнате и дают прохладу, но производительность у такой техники гораздо меньше, чем у полноценной сплит-системы. Впрочем, даже с учетом возможности транспортировки кондиционеры этой категории тяжелее и больше вентиляторов. Кроме того, они не разбираются, что тоже затрудняет перевозку и хранение.

Цена техники

Все вентиляторы и кондиционеры можно разделить на 4 большие группы:

• Дорогие. Цена на устройства этой категории начинается от 100 000 . Сюда попадают только мощные сплит-системы, которые способны охлаждать помещение большой площади, имеют много режимов функционирования и обеспечивают владельцу высокий уровень комфорта.

• Средние. Это техника от 30 000 до 100 000 . Сюда тоже попадают только кондиционеры. У моделей этой категории меньше режимов и ниже мощность. Функция нагрева воздуха в большинстве случаев отсутствует, хотя есть редкие исключения.

• Недорогие. Сюда можно отнести все устройства ценой от 10 000 до 30 000 . Здесь, кроме кондиционеров, уже будут встречаться вентиляторы. 30 000 для них дорого, поэтому в эту категорию попадают премиальные модели, которые продаются как раз за 25 000–30 000 . Это по-настоящему хорошие устройства, у многих есть функция нагрева. А вот кондиционеры по такой цене стоит покупать с осторожностью. К выбору надо подойти ответственно, но не нужно ждать обилия режимов и высокой мощности — их в этом ценовом диапазоне не будет.

• Бюджетные. Здесь — только устройства до 10 000 . Кондиционер за эти деньги не купишь, а вот вентилятор — легко. При желании в этой категории можно найти достойные модели, которые прослужат владельцу не один год.

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Общая рекомендация по выбору такая: не нужно гнаться за максимальной экономией и рассчитывать на высокое качество у совсем бюджетных моделей. Есть риск нарваться на брак, особенно если речь идет о покупке недорогой техники от ноунейм-производителя.

Безопасность при использовании

В плане безопасности выигрывают вентиляторы. Обычный поток воздуха не приносит пользы, но и навредить здоровью человека не способен (даже сильный). С кондиционерами все иначе — на организм могут неблагоприятно повлиять следующие факторы:

• Резкий перепад температур. Сплит-системы и мобильные модели сильно охлаждают воздух. Из-за этого разница в температуре на улице и в помещении может составлять 10 градусов или даже больше. Организм человека не приспособлен к таким перепадам. При их воздействии может возникнуть переохлаждение, способное вызвать респираторные заболевания.

• Риск развития болезнетворной микрофлоры. В кондиционерах образуется конденсат, который скапливается на внутренних частях техники. Это благоприятная среда для развития вредных бактерий и плесневых грибков. Они могут навредить организму и вызвать различные заболевания или аллергические реакции.

• Риск неврологических заболеваний. Если поток холодного воздуха из кондиционера долго попадает на одно и то же место на теле, в нем могут возникнуть проблемы с мышцами.

Вентиляторы лишены всех этих неблагоприятных качеств, но и воздух они охлаждают гораздо хуже. Как же быть, если нужна большая эффективность? Вред кондиционеров можно минимизировать или даже свести к нулю. Во-первых, летом не нужно ставить слишком интенсивный режим — разница температуры в комнате и на улице не должна быть большой. Во-вторых, технику надо регулярно чистить — это поможет предотвратить развитие болезнетворной микрофлоры. И, конечно, не стоит садиться прямо под струю холодного воздуха. Чтобы не пришлось делать это вынужденно, нужно максимально ответственно отнестись к месту установки кондиционера и тщательно взвесить его плюсы и минусы.

Вывод

И у вентилятора, и у кондиционера есть свои преимущества и недостатки. Первый стоит покупать, если есть опасения заболеть от перепада температур, не хочется много платить за технику и нужна мобильность. Второй имеет смысл, если главная цель — добиться комфортного микроклимата в квартире. Промежуточное решение — портативный кондиционер, который не требует установки, легок в транспортировке и хранении. Но он все равно будет дороже вентилятора, даже хорошего.