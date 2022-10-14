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Общество14 октября 2022 11:29

По делу о взятке бывшего губернатора Пензенской области арестовано: 61 объект недвижимости, сотни миллионов рублей налички, часы швейцарские

Завершено следствие по делу бывшего главы Пензенской области Ивана Белозерцева
Владимир ВОЛОШИН
Завершено следствие по делу бывшего главы Пензенской области Ивана Белозерцева

Завершено следствие по делу бывшего главы Пензенской области Ивана Белозерцева

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Арест губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, в прошлом году был событием громким, воодушевляющим – ведь за решетку отправилась почти неприкасаемая vip-персона – глава региона. Таких сажают нечасто. И обвинение тяжелое - взятка.

По версии следствия губернатор лично и через посредников (шофера и родственника) получил от крупного воротилы фармакологического бизнеса Бориса Шпигеля деньги и дорогие швейцарские наручные часы. Общая сумма взятки превысила 30 млн рублей.

Напомню, тогда, в марте прошлого года, телевизор трубил об этом как о бескомпромиссной и системной компании по борьбе с коррупцией. Дескать, теперь, вот видите, все уж совсем по-взрослому.

Что касается плененного борцами с воровством Белозерцева, то нужно признать - святая правда. Следствие поработало на полную катушку – у Шпигеля, экс-губернатора, его арестованной жены и ближайших родственников изъято имущества аж на 1,8 млрд рублей. Только квартир, домов и других построек следователи насчитали 61 объект.

Правда, львиная доля арестованного имущества в собственности у бизнесмена Шпигеля (он кроме прочего лишился 3,5 тысячи редких произведений печати и живописи), «империя» губернатора выглядит скромнее. Самому Белозерцеву, у которого дома, напомню, были найдены 360 миллионов рублей наличными, принадлежат лишь 2 земельных участка общей площадью 1,5 тыс. кв. м, 25% доли квартиры площадью 76,2 кв. м, загородный дом площадью 408 кв. м. (стоимость недвижимости оценена в 10 млн руб.).

На одного из сыновей (они тоже проходят по делу) записано – квартира площадью 218 кв. м., два участка пензенской земли (21,4 тыс. кв. м), два нежилых помещения (3 млн руб.), автомобиль «Лада Бронто». На другого – пара офисов стоимостью 2 млн руб., пара земельных участков общей площадью 3 тыс. кв. м и несколькими нежилых помещений.

Следствие закончено. С делом обвиняемые ознакомлены. И скоро состоится суд, где экс-губернатор скорее всего получит немалый срок. Дела у него неважные. Он не признает вины, так как злополучные часы он, дескать, хотел вернуть, но не успел. А деньги, мол, получал на выборы (впрочем, от этих показаний, данных при задержании, Белозерцев отказывается, а сам Шпигель утверждает, что деньги жертвовал на строительство неврологического санатория)… Так как у губернатора дома к тому же был обнаружен целый арсенал незаконного оружия, срок грозит до 15 лет. Кроме того предполагаемым подельникам суд может вчинить астрономический штраф: 90-кратный размер взятки. А это добрый десяток миллиардов рублей.

КоррупцияКАРТИНА ДНЯГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев задержан за взятку