По делу о взятке бывшего губернатора Пензенской области арестовано: 61 объект недвижимости, сотни миллионов рублей налички, часы швейцарские

Завершено следствие по делу бывшего главы Пензенской области Ивана Белозерцева Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Арест губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, в прошлом году был событием громким, воодушевляющим – ведь за решетку отправилась почти неприкасаемая vip-персона – глава региона. Таких сажают нечасто. И обвинение тяжелое - взятка.

По версии следствия губернатор лично и через посредников (шофера и родственника) получил от крупного воротилы фармакологического бизнеса Бориса Шпигеля деньги и дорогие швейцарские наручные часы. Общая сумма взятки превысила 30 млн рублей.

Напомню, тогда, в марте прошлого года, телевизор трубил об этом как о бескомпромиссной и системной компании по борьбе с коррупцией. Дескать, теперь, вот видите, все уж совсем по-взрослому.

Что касается плененного борцами с воровством Белозерцева, то нужно признать - святая правда. Следствие поработало на полную катушку – у Шпигеля, экс-губернатора, его арестованной жены и ближайших родственников изъято имущества аж на 1,8 млрд рублей. Только квартир, домов и других построек следователи насчитали 61 объект.

Правда, львиная доля арестованного имущества в собственности у бизнесмена Шпигеля (он кроме прочего лишился 3,5 тысячи редких произведений печати и живописи), «империя» губернатора выглядит скромнее. Самому Белозерцеву, у которого дома, напомню, были найдены 360 миллионов рублей наличными, принадлежат лишь 2 земельных участка общей площадью 1,5 тыс. кв. м, 25% доли квартиры площадью 76,2 кв. м, загородный дом площадью 408 кв. м. (стоимость недвижимости оценена в 10 млн руб.).

На одного из сыновей (они тоже проходят по делу) записано – квартира площадью 218 кв. м., два участка пензенской земли (21,4 тыс. кв. м), два нежилых помещения (3 млн руб.), автомобиль «Лада Бронто». На другого – пара офисов стоимостью 2 млн руб., пара земельных участков общей площадью 3 тыс. кв. м и несколькими нежилых помещений.

Следствие закончено. С делом обвиняемые ознакомлены. И скоро состоится суд, где экс-губернатор скорее всего получит немалый срок. Дела у него неважные. Он не признает вины, так как злополучные часы он, дескать, хотел вернуть, но не успел. А деньги, мол, получал на выборы (впрочем, от этих показаний, данных при задержании, Белозерцев отказывается, а сам Шпигель утверждает, что деньги жертвовал на строительство неврологического санатория)… Так как у губернатора дома к тому же был обнаружен целый арсенал незаконного оружия, срок грозит до 15 лет. Кроме того предполагаемым подельникам суд может вчинить астрономический штраф: 90-кратный размер взятки. А это добрый десяток миллиардов рублей.