Новые исследования ученых: даже спустя полтора года примерно 20 процентов людей страдают от постковида

Даже спустя полтора года примерно 20 процентов людей страдают от постковида Фото: Shutterstock

Всемирная организация здравоохранения уже несколько месяцев говорит о бремени постковида или лонг-ковида — состояния, когда те или иные симптомы продолжают мучить человека, переболевшего несколько месяцев, а порой и лет назад. И специалисты считают, что многие будут вынуждены жить с этим годами.

ЧТО ГОВОРЯТ УЧЕНЫЕ

Исследования постковида в последнее время выявляют все новые факты. Перечислим коротко самые последние заявления ученых, которые обследовали множество больных с постковидом:

* Шотландские медики докладывают: тяжелее всего постковид переносят госпитализированные. Чем тяжелее болели, тем выше вероятность сохранения симптомов: среди госпитализированных к 18 месяцу не выздоровели 16%, а 59% выздоровели лишь частично.

* Это же подтверждают ученые Вашингтонского университета: примерно 15% переболевших испытывали как минимум один симптом постковида, спустя год после болезни. Цифра кажется небольшой. Но по всему миру сегодня подтверждено более 620 миллионов случаев заражения. Это значит, что по меньшей мере 38 миллионов человек могут страдать от постковидного синдрома — состояния, которое приводит к инвалидности.

* Ковид может состарить легкие на 15 лет. Даже у подростков наблюдается резкое старение легочной ткани вплоть до образование фиброзных рубцов.

* Четыре из пяти человек с лонг-ковидом испытывают трудности при выполнении стандартных повседневных дел, сообщают исследователи из Национального центра статистики здравоохранения США. А 25% опрошенных заявили, что симптомы постковидного синдрома существенно снижают их активность и качество жизни.

САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

- Пандемия новой короновирусной инфекции предлагает новые вызовы, как для врачей, так и для пациентов, - говорит Елена Беленко, врач невролог-вегетолог, к.м.н. - Лечебные протоколы по восстановлению после перенесенной болезни продолжают формироваться. Covid 19 - нейротропный вирус, то есть негативно влияющий напрямую на работу нервной системы. На что обычно жалуются пациенты в отсроченном периоде:

1. Сильная усталость, мешающая в повседневной жизни.

2. Ухудшение самочувствия после физических или умственных нагрузок (также известное как «постнагрузочное недомогание»).

3. Затрудненное дыхание или одышка, быстрое или усиленное сердцебиение.

4. Нарушение когнитивных способностей: трудности мышления или концентрации внимания, иногда называемые «мозговым туманом».

5. Появляются головные боли и проблемы со сном, головокружение при вставании.

6. Депрессия или тревога. Геннадий Онищенко отметил, что за два года пандемии число россиян с депрессией выросло больше чем на треть.

Также специалисты отмечают симптомы посттравматического стрессового расстройства: достаточно много обращается пациентов с впервые возникшей панической атакой, либо с ухудшением и учащением ранее возникавших приступов панической атаки.

7. Жалобы на проблемы с пищеварительной системой: диарея, боль в животе, вздутие, повышенное газообразование.

8. Женщины могут столкнуться с изменениями менструального цикла. А у мужчин может нарушиться качество спермы на несколько месяцев.

Даже врачам бывает трудно разобраться в жалобах таких пациентов и найти их причину, так как клинические оценки и результаты рутинных анализов крови, рентгенограмм грудной клетки и электрокардиограмм могут быть нормальными.

НАРУШАЕТСЯ РАБОТА ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

- Причина может крыться в так называемой дисавтономии, или нарушении работы вегетативной нервной системы, - объясняет Елена Беленко. - Именно той части нервной системы, которая отвечает за работу остальных систем органов. А также, обеспечивающей адаптацию человека к нагрузкам. Хотя на сегодняшний день существует очень мало данных о патофизиологических механизмах, о природе, участвующих в проявлении «длительного COVID» (постковида или лонг-ковида — называют это состояние по-разному, - прим. Ред.), считается, что нейровоспалительные и окислительные стрессовые процессы преобладают в распространении неврологических последствий. Возможно прямой вирусное влияние, либо иммуноопосредованное нарушение работы вегетативной нервной системы, приводящие к вышеперечисленным жалобам.

КАКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ НУЖНЫ

- Что касается обследований, каждый пациент с одышкой, учащенным сердцебиением, утомляемостью, болью в груди, предобморочным состоянием и другими пост-ковидными жалобами должны быть тщательно обследованы доступными методами, - объясняет Елена Беленко. — Это электрокардиограмма, анализы крови и методы визуализации (как обычного осмотра, так и УЗИ, КТ, эндоскопической диагностики и т.д. — прим. Ред.). Они помогут для выявления других важных диагнозов, например, организующаяся пневмония, тромбоэмболия легочной артерии и миокардит.

Для обследования работы вегетативной нервной системы и выявления отклонений в ее работе проводится анализ вариабельности ритма сердца. Это обследование помогает понять, как обеспечивается работа сердца со стороны симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы. Запись с датчиками проводится в положениях лежа и стоя, что помогает разобраться во взаимоотношениях между симпатическим и парасимпатическим отделом, а так же понять, насколько нервная система способна обеспечивать адаптацию человека к повседневным нагрузкам.

- На сегодняшний день существуют хорошо зарекомендовавшие себя методики физиотерапевтического лечения, - говорит невролог. - Их обязательно порекомендует врач после детального обследования. Физиотерапия помогает в восстановлении вегетативной нервной системы, сильно страдающей от воздействия вируса Covid 19.