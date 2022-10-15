Анна Ковальчук раскрыла правду о связи с Александром Абдуловым

Актриса Анна Ковальчук . Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Анна Ковальчук прославилась благодаря роли следователя Марии Швецовой в сериале "Тайны следствия". Долгие годы актриса распутывала самые дерзкие преступления. Но есть в портфолио красавицы и еще одна знаковая роль. Режиссер Владимир Бортко снял ее в главной роли в фильме "Мастер и Маргарит". В кадре ей пришлось раздеваться. Обнаженная Ковальчук произвела фурор. Надо ли говорить о том, что на съемках все мужчины были без ума от красоты звезды. Не устоял и Александр Абдулов.

"Она была чертовски хороша. Просто потрясающе красива. Практически всех российских красавиц я пробовал на эту роль, но больше всего подошла именно Анна. Она очень похожа на Маргариту", - делился режиссер Владимир Бортко, говоря об Анне Ковальчук.

Актриса снималась в сериале с Олегом Басилашвили и Александром Абдуловым. "Когда я сейчас встречаюсь в кадре с каким-то великим артистом, то я будто первокурсница, нервничаю, начинаю заикаться, переживаю. А тогда, когда снималась с Басилашвили и Абдуловым, мне казалось, что я невероятно перспективна, красива, хороша", - откровенничает Ковальчук.

Сплетники тогда шептались, что молодая звезда вскружила голову всем мужчинам на площадке. Говорили, что Абдулов тоже не смог устоять перед красотой Анны.

Ковальчук призналась, что ее действительно связывало с Александром Гавриловичем. "Мы с Абдуловым просто хохотали на площадке. Какую бы сцену не снимали! Он меня звал на Новый год, помогал, а еще всех успокаивал: «Накройте Аню, ей холодно»", - делилась знаменитость.

Разоткровенничалась она и о Басилашвили. "С ним тоже было легко, когда мы играли. Я видела сосредоточенного, чуть-чуть уставшего и сильного человека. Его взгляд невероятно проникал в меня", - призналась актриса в интервью Татьяне Элькиной