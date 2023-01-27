Марина Зудина в платье с декольте до талии сразила наповал на премии "Золотой орел"

Марина Зудина на вручении премии "Золотой орел" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве прошла церемония награждения премии "Золотой орел", которую называют "русским Оскаром". На "Мосфильме" в этот вечер было шумно, нарядно и весело. Сначала знаменитости блистали на красной дорожке, а потом переместились в зал, где и прошла чествование лучших из лучших.

Марина Зудина вручила главную кинонаграду России "Золотой орел" Никите Ефремову. Статуэтку он получил за роль в сериале "Нулевой пациент". "Я надеюсь, что эта работа поможет кому-то прожить свои неприятные чувства", - отметил сын Михаила Ефремова.

Вдова Олега Табакова не скрывала радости за молодого коллегу. Актриса выглядела великолепно. Многие особо отметили наряд артистки и ее шикарную фигуру.

Роскошное бархатное платье в пол с декольте до талии идеально подчеркивало все достоинства Зудиной. Изюминкой ошеломительного образа стала сетчатая накидка.

Актриса Марина Зудина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К слову, давно многие пытаются разгадать секрет "вечно молодой Зудиной", как о ней говорил Табаков. Всегда стройная, лицо - свежо, как персик. Годы действительно не властны над ней.

"Мне всегда хотелось выглядеть хорошо, - признавалась актриса. - Мне кажется, для детей это тоже важно, когда их мама красивая и молодая. А для меня важно быть интересной им. Кроме того, я очень люблю свою профессию. Те роли, которые я играю, предполагают определенную физическую форму. Для моего организма комфортно раздельное питание. Я ем часто и понемногу... И еще… Нужно много-много денег. Это я о том, что касается каких- то косметических процедур. И это очень больно. Некоторое время ты не выходишь на улицу - у тебя отеки, синяки. Все женщины это знают".