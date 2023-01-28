«Нас будут гнуть, ломать, но мы выстоим». Записанное восемь лет назад видео Сергея Доренко оказалось пророческим

Сбылись пророчества журналиста Доренко об Украине: России попутно придется "наводить порядок" на Украине Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Еще в 2015 году российский и советский журналист, радио- и телеведущий Сергей Доренко заявил, что власти Запада "не допустят воссоединения Европы и России", а Украина станет "взрывным механизмом" передела Европы. Доренко умер в мае 2019 года, а его слова остаются актуальны по сей день.

Доренко об Украине

"Украина до поры будет просто взрывным механизмом передела Европы", - заявил Доренко, предрекая конфликт против ЕС и России.

Эти процессы наблюдались уже в 2015, по его словам, России попутно с сохранением отношений придется "наводить порядок" в Украине, однако, не в те годы. Тогда он сказал, что грядущие десять лет обернутся для России тяжелыми испытаниями: "нас будут гнуть, ломать, совсем серьезно", - при этом, он отметил, что у России только один путь - выстоять.

"Спустя пару президентов, спустя пару лет, с десяток "Минских встреч", очередной украинский президент будет готов подписать настоящий не игрушечный мир, как сейчас", - подчеркнул Доренко. Эти слова он сказал на камеру еще в 2015 году. И сейчас это видео многие уже считают пророческим.

Задачей же России является не только выстоять, но и выйти окрепшей, считал журналист. Он был убежден, что российский народ это сделает :

- Не знаю, как мы это сделаем, но мы это сделаем. Иначе развалимся к чертовой матери, и никто не вспомнит о нашем существовании, - сказал тогда Доренко.

Россию и Европу хотят разделить англосаксы

Тем не менее, конфликтом в Украине, утверждал он, все не ограничится. По его словам, "провокации" продолжатся в Белоруссии, затем в Балтии, а после и в Черном море.

"Провокации будут идти постоянно. Всегда. Потому что нельзя допустить объединение Европы и России", - предполагал Доренко.

Основной причиной тому, по его мнению, являются попытки США и "англосаксов" в целом не допустить объединение России и Германии в единый Евразийский экономический союз, потому что тогда им "ничего не останется".

"Не могут англосаксы и, в особенности, Америка допустить германо-российской Европы от Лиссабона до Владивостока. Вы можете подойти к карте и посмотреть, вы можете это понять? Германия и Россия владычествуют от Лиссабона до Владивостока! А что тогда англосаксы будут делать с такой Евразией?" - отмечал Доренко.

Напомним, вечером в четверг, 9 мая 2019 года, в центре Москвы умер Сергей Доренко. Ему было 59 лет. По словам очевидцев, известный журналист ехал на мотоцикле на Николоямской улице. Внезапно "байк" занесло, он завалился, упавший с него мужчина не подавал признаков жизни. Движение остановилось. Очевидцы вызвали скорую помощь.

Позднее стало известно, что главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко умер от разрыва аневризмы грудной части аорты, по результатам судебно-медицинской экспертизы. Разрыв аорты спровоцировал гемотампонаду – нарушение функций сердца из-за скопления крови в перикарде.