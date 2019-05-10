Врачи определили точную причину смерти Сергея Доренко

Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко умер вчера, 9 мая, от разрыва аневризмы грудной части аорты. Об этом сообщила радиостанция со ссылкой на результаты судебно-медицинской экспертизы. По предварительным данным, разрыв аорты спровоцировал гемотампонаду – нарушение функций сердца из-за скопления крови в перикарде.

Разрыв аорты считается одних из самых опасных для жизни состояний. Дело в том, что при этом повреждается самая крупная артерия организма – то есть, крови выливается очень много и очень быстро. В 90 процентах случаев это приводит к смерти человека, и даже при вовремя выполненной операции вероятность летального исхода очень высока.

В случае с Доренко, врачи говорят о разрыве аневризмы аорты. Это патология, при которой на стенках артерии возникает утолщение - что-то вроде мешочка, где скапливается кровь. Причин для появления аневризмы много: это и атеросклероз, и травмы, и воспаления, ухудшение эластичности сосудов в пожилом возрасте, серьезные физические нагрузки, гипоплазия, опухоль, а также врожденные патологии и даже генетическая предрасположенность.

Разрыв аорты может произойти моментально, а может растянуться на несколько месяцев и даже годы, пока будет происходить расслоение сосудистых оболочек. В острой форме, как правило, медики просто не успевают оказать своевременную помощь. Однако, заболевание в хронической форме можно поймать на обследовании у врачей.

Доренко на своем последнем мотоциклеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Как проявляется заболевание?

Симптомы и проявления разрыва аорты тоже зависят от стадии. При повреждении внутренних оболочек сосуда пациент чувствует боль, сонливость, слабость, повышается артериальное давление. Отслоение средней стенки аорты может сопровождаться резкой и жгучей болью, артериальное давление падает. Когда происходит травмы внешней стенки сосуда, наступает шок, давление резко падает, температура повышается.

Повреждение сосудов может произойти в грудном отделе аорты или в брюшном – симптомы тоже могут отличаться. Например, при разрыве аорты брюшного отдела человек чувствует шок, сильную боль в животе и слабость, может помутиться зрение, возможна почечная недостаточность. При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают.

Как это лечится?

Если возникают подозрения, медики направляют пациента на ангиографию – это рентген с контрастом, на котором осматриваются все участки аорты. Правда, если повреждены внутренние оболочки сосудов, такой метод может не дать результатов. Кроме того, пациенту делают ЭКГ, чтобы убедиться, что причиной болей стал не инфаркт миокарда. Самым надежным методом (и самым дорогостоящим) считается компьютерная томография.

Единственный вариант лечения – это операция. Медикаментозно "склеить" разорванный сосуд, увы, не получится. На операции поврежденный участок артерии заменяют другим – однако, даже успешная операция не гарантирует, что после у пациента не возникнут осложнения.

Если у человека появились симптомы аортального разрыва, очень важно как можно быстрее вызвать врачей, а затем оказать первую медицинскую помощь:

1. Уложить человека полусидя, так, чтобы его голова была поднята.

2. Не перемещать его лишний раз и не давать двигаться.

3. Не давать питье и еду, как бы сильно не хотелось.

4. Не давать лекарственные средства, в крайнем случае – дать нитроглицерин.

5. Собрать документы – паспорт и медицинский полис пострадавшего – для транспортировки в больницу.

Есть ли профилактика?

Для профилактики заболевания врачи рекомендуют укреплять стенки сосудов – принимать препараты с витамином С и омега-3 жирными кислотами. Важно правильно питаться и следить за уровнем холестерина, отказаться от курения и вести здоровый образ жизни. Кроме того, необходимо раз в год проходить диспансеризацию и осмотры, чтобы выявить потенциально опасные заболевания, и при необходимости – записаться на плановую операцию по удалению аневризмы.

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