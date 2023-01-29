Леонид Агутин и Анжелика Варум выдвинули требования

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Леонид Агутин высказался относительно своего райдера, который был недавно обнародован. Одним из главных пунктов был запрет на съемку артиста и его жены Анжелики Варум во время его выступления. Кроме того, певец требует перелет бизнес-классом на определенных местах, встречу на автомобилях представительского класса, номер в пятизвездочном отеле с темными шторами, много спиртного, изысканные сыры, мясные деликатесы и красную рыбу.

Леонид Агутин прокомментировал запрет съемки на своих концертах. "Что за бред... Запрет на съемки был всегда и связан он с тем, чтобы люди чаще ходили на концерты, а также не касается смартфонов зрителей. Для себя можно снимать столько, сколько угодно!", - гласит сообщение, которое появилось в блоге певца.

При этом на знаковые концерты приглашают снимать телеканалы. А вот остальные пункты райдера артист оставил без внимания. Теперь поклонники гадаю, кто выпивает "шесть бутылок вина и шампанского и две бутылки виски не моложе семи лет, а также 12-летний виски Macallan".

Агутин и Варум часто выступают вместе. Их гонорар за несколько песен составляет не менее пяти миллионов рублей. Они предпочитают раздельные гримерки и номер в пятизвездочном отеле с темными шторами.

К слову, концерты супругов расписаны на три месяца вперед. Ближайший состоится 24 февраля в Казахстане. В марте Леонид и Анжелика два дня будут петь в Москве, после чего отправятся в большой тур по российским городам.