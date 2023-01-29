Геннадий Онищенко объяснил, почему курящих в России стало меньше: Это победа молодого поколения

Академик РАН, экс-главгоссанврач России Геннадий Онищенко
Фото: Иван МАКЕЕВ
…- Геннадий Григорьевич, я хотел вас поздравить. Вы победили.
- В чем же?
- Вот число курящих в России с 2009-го сократилось втрое. Было 69 %, сейчас 21 % населения. Об этом сообщили в Минздраве со ссылкой на статистические данные. Это во многом заслуга академика Онищенко.
- Это, прежде всего, заслуга нашего молодого поколения, которое стало прагматичнее. И этот здоровый цинизм, который у наших молодых людей появился, в данном случае сработал.
Молодежь начинает понимать, что - для того, чтобы состояться в жизни,, нужно иметь хорошее здоровье. А курево такого здоровья не прибавляет.
Это - неплохая радость.
- Конечно.
- Здесь есть заслуга и заслуга государства, что был принят Закон о запрещении табакокурения.
В фильмах 1970-х каждый второй герой курил. Сейчас уже курящих героев в сериалах, в фильмах мы не видим. А если курит, то какой-нибудь разгильдяй или негодяй. Это тоже играет свою роль.
- Наверное.
- Но, самое главное, Саша, - что сохранение здоровья становится нашим фундаментальным элементом в культуре. Но это надо продолжать. Бросать и дальше…
- Я-то бросил курить благодаря не уговорам, а угрозам Онищенко, вы мне просто угрожали тогда.
- Вас мы тебя запишем в мой личный актив.
- Одного всего?
- Ты же признаешь это.
Это хорошая статистика. И не надо на этом останавливаться.
У нас еще высокое потребление алкоголя. Это две пагубы – курение и алкоголь.
Здесь, кстати, тоже есть определенные сдвиги в снижении потребления, но еще не те цифры, которыми можно гордиться.
- А на войне с табаком - сдвиг!
- Так что, я поздравляю тебя, ваше издание - «Комсомольскую правду», которая, на мой взгляд, использует все способы воздействия, не гнушается этим.
- Владимир Даль в своём Толковом словаре определял табакокурение как разновидность бытовой наркомании.
- Конечно. Не только Даль, это и официальная медицина так считает.
Это - зависимость. А раз появляется зависимость, то это уже наркомания.
- Я во сне иногда курю. Мне вот снится. Я излечился от этой наркомании или нет еще?
- То, что ты не куришь, значит, излечился. Но то, что тебе это снится, это как раз подтверждение того, что - было.
Зависимость (от никотина. - А.Г.) - не только на уровне обмена (в организме), но и на ментальном уровне.
- Причем такую гадость курю – «Яву» маленькую.
- «Яву» явовскую или какую?
- Была большая «Ява», длинная, а были коротенькие сигареты «Ява» такие противные.
- «Ява» явовская, то есть «Ява», которая производилась на заводе «Ява».
Не будем пропагандировать эту, слава Богу, уходящую, но еще не ушедшую из нашего общества зависимость, которая забирала до 400 тысяч жизней - по недожитию.
- В год?
- Да. Человек мог бы прожить еще 10 лет, если бы не курил, а он умирает на 10 лет раньше.
- Ужас!
- Это - огромная нравственная, ментальная, человеческая потеря, но еще и экономика страдает. То, что табачная мафия нам рассказывает, что она, дескать, спасает чуть ли не бюджет, платит налоги, это все…Если пересчитать тот вред, который наносит курение через медицину (речь о затратах на лечение. - А.Г.), через те болезни, которые появляются, которые приходится лечить… Даже эти 10 лет недожития имеют совершенно конкретное экономическое измерение - сколько человек недоделал, недоработал, недосоздавал.
- Спасибо вам, что вы меня спасли.
- Пожалуйста.
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