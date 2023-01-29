Волочкова проболталась о разрыве Наташи Королевой с мужем

Анастасия Волочкова
Фото: Оксана ЗУЙКО
Анастасия Волочкова в личном интервью делилась интимными подробностями личной жизни. Однако в какой-то момент балерина неосторожно раскрыла чужую тайну. Танцовщица проговорилась о том, что Наташа Королева якобы рассталась со вторым мужем Сергеем Глушко.
Анастасия Волочкова в 47 лет легко даст фору молодым красавицам. Артистку, по ее словам, постоянно окружают толпы поклонников, не перестающие восхищаться ее молодостью, красотой и шпагатами.
Знаменитость гордится своими успехами. И периодически сообщает общественности о новых ухажерах или о свадьбе.
Впрочем, пока красавица-блондинка остается завидной невестой. И пока Волочкова ищет того самого, с кем проведет свои лучшие годы, она позволяет себе маленькие женские слабости.
Так, в одном из интервью она призналась, что не отказалась бы от интима с чуть постаревшим, но еще весьма соблазнительным стриптизером Сергеем Глушко. "С Тарзаном бы переспала. Он сексуальный", - кокетливо заявила балерина Алене Жигаловой.
А когда та притворно ужаснулась и собралась звонить Наташе Королевой, балерина без раздумий уточнила, что не намерена разбивать чужую семью. "Она вроде уже не с ним", - огорошила Анастасия.
Правда, поняв, что сболтнула лишнее, смешалась и не стала продолжать тему. При этом ведущая шоу "Алена, блин!" попыталась выпытать у гостьи подробности. Но у женщины ничего не получилось.
Сама же Настя переключилась на своего давнего друга Николая Цискаридзе. Она сообщила, что "переспала" с танцовщиком прямо на сцене. Волочкова с улыбкой отметила, что все случилось в ходе их совместных выступлений в Большом театре. Речь шла, конечно же, о единении души и тела на самом высоком духовном уровне.
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