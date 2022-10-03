Юлия Меньшова публично выяснила отношения с Николаем Цискаридзе

Николай Цискаридзе. Фото: Youtube

Юлия Меньшова откровенно поговорила с Николаем Цискаридзе. С недавних пор прославленный артист балета выступает в роли ведущего популярного вечернего шоу на Первом канале, где ранее блистала дочь Владимира Меньшова. Отношения с танцором знаменитость решила выяснить публично.

Юлия Меньшова обсудила с Николаем Цискаридзе судьбу шоу "Сегодня вечером". "Уже запустили миф относительно того, что Вы меня подсидели... Как минимум, меня. Потом я пыталась вернуться (отчаянно) с программой про Магомаева, но не взяли. Потому что вы меня, подлый человек, затоптали, понимаете?!" - начала актриса.

Она, к слову, покинула программу по собственному желанию еще два года назад. Когда ее вновь позвали в шоу, то Юлия отказалась возвращаться на прежнее место, не желая "входить в одну воду дважды".

Цискаридзе заявил, что был в шоке, когда ему предложили вакантное место. "«Сегодня вечером» - знаковая программа для страны... Чтобы я на такое рассчитывал? Клянусь - мечты такой не было. Примерить на себя никак не мог", - признался ректор Академии балета имени Вагановой.

Николай работает в передаче уже шестой месяц, но, по его словам, внутри коллектива идет борьба за место в шоу. "Борьба чудовищная за это место не прекращается. Я просто услышал, какие люди, кто. Мне бы никогда не пришло в голову позвонить и сказать: «А вот возьмите меня»", - уточнил артист балета в эфире YouTube-шоу "Сама Меньшова".

Юлия решила спросить у 48-летнего Николая мнение о выходках Станислава Садальского, который вечно всем недоволен и называет артиста "балеруном". "Моя няня повторяла одну хорошую пословицу: ... не трогай - вонять не будет. К сожалению, я нечаянно наступил... Когда увидел близко этого человека, ничего кроме неприятного ощущения и жалости не почувствовал… Человек жалкий - вот что страшно", - заявил Цискаридзе.

Артист балета также рассказал, как познакомился с Садальским и узнал, почему тот не оставляет его в покое. "Я ехал ночным поездом. Вхожу в вагон, стоит Татьяна Кравченко, замечательная актриса, с которой часто встречаемся в поездах. Мы обнялись. В общем встретились как родные люди", - поведал Николай.

После теплой встречи звезда "Сватов" говорит: "Вот посмотрите, кто еще с нами едет". Тогда Цискаридзе впервые увидел Садальского. "Я: «Ой, как интересно. Хочу задать вам вопрос, почему вы обо мне пишете ложь?» Он меня стал оскорблять безумно нехорошо. А я же артист, ответил сразу так, что мало не показалось. Развернулся и ушел. Утром Татьяна передо мной начала извиняться и сказала: «Я ему говорила, как тебе не стыдно. А он: «Понимаешь, Таня, он дает рейтинги. Мне нужны рейтинги!»" - вспомнил Николай.