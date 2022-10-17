Улетевший в США внук Аллы Пугачевой избавляется от недвижимости в России

Никита Пресняков зарабатывал, прежде всего, съемками в телепроектах да концертами с собственной группой Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Никита Пресняков, который, по данным СМИ, улетел в Штаты с началом частичной мобилизации, по-прежнему не выходит на связь. Лишь однажды в своем Телеграм-канале внук Аллы Пугачевой прокомментировал слухи о том, что его забрали в армию, написав лаконичное "Фейк". Между тем, на ближайших спектаклях в Московском губернском театре Преснякова заменит актер из второго состава: судя по всему, возвращаться в Россию артист не торопится.

В родной стране Никита Пресняков зарабатывал, прежде всего, съемками в телепроектах да концертами с собственной группой Multiverse. Кроме того, у представителя знаменитой фамилии остался бизнес, не связанный с творчеством - компания "Нико Спорт", которая торгует уличными спортивными тренажерами, а значит, певец-бизнесмен продолжит зарабатывать в России.

Впрочем, как выяснил сайт KP.RU, у внука Примадонны есть еще кое-какой доход. Никита Пресняков оказался владельцем земельного участка и построенного на нем одноэтажного здания в одной из станиц Краснодарского края: сейчас по этому адресу расположен магазин одной из популярных торговых сетей.

Но самое любопытное, что от этого имущества владелец уже не первый месяц пытается избавиться. На одном из сайтов о недвижимости с начала июля без особого успеха "болтается" объявление о продаже объекта с тем самым адресом, причем хозяин уже снизил ценник с 20,5 млн до 20 млн рублей.

- Продам действующий магазин, - пишет продавец в объявлении, которое последний раз обновлялось 7 октября. - Здание и земельный участок в собственности. Договор на 10 лет, до 2028 года. Арендная ставка 236 тысяч рублей в месяц; до апреля-2023 аренда снижена до 160 тысяч. Электрические мощности 100 кВт. С предложениями забрать за 17 или 18 млн: не тратьте время, ищите в другом месте. Или постройте сами. Реальному покупателю хороший торг.

Зачем знаменитому отпрыску понадобилась земля на Кубани - вопрос открытый. Не исключено, что этот участок как-то связан с бизнес-проектами самой Аллы Борисовны: с 2002 по 2006 годы звезда владела заводом в Крымске, на котором выпускали чипсы "АБ" и джин-тоник в баночках с портретом Примадонны.