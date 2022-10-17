Летчики делают все возможное, чтобы отвести самолет. Военный эксперт о рухнувшем в Ейске Су-34

Военный самолет Су-34 упал на жилой дом в Ейске Фото: REUTERS

- Пока государственная комиссия не назовет нам главные причины этого ЧП, мы будем рассказывать, к сожалению, друг другу версии. Есть эта версия и у меня. И прежде всего потому, что я уже больше 50 лет пишу об авиационных катастрофах, в том числе, такого плана, и пока говорят, что от перегрузки во время тренировочного полета загорелись двигатели – сначала один, а потом и другой, - рассказал в эфире радио "Комсомольская правда" военный обозреватель Виктор Баранец.

- Российские военные летчики при любой, даже катастрофической ситуации делают все возможное, вплоть до потери жизни, чтобы отвести самолет не то, что от города, от маленькой деревеньки в 12 хат, - продолжает наш эксперт. - Вот на этот раз для меня загадка, что именно случилось. Видимо, возгорание и взрыв вот этих двух двигателей, как мне пока известно, они, наверное, и вынудили экипаж катапультироваться. А тут уж, как говорится, не до того, куда падает твоя машина. Главное – спасти пилотов. Конечно, это досаднейший случай для нашей боевой авиации, когда самолет падает возле жилых домов. Знаете, когда летчики приходят в училище, им сразу вдалбливают - при любой обстановке отверни от населенного пункта. Ведь было так много-много раз, когда человек, пилот даже имея, казалось бы, возможность катапультироваться, уводил самолет до последнего, чтобы не упасть на населенный пункт.

Военный самолет Су-34 упал на жилой дом в Ейске Краснодарского края. По сообщению Министерства обороны России, ЧП произошло в результате неудачной попытки пилота набрать высоту для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа.

На данный момент число погибших в результате крушения самолета Су-34 рядом с жилым домом в Ейске возросло до четырех человек, количество пострадавших - до 25.