Количество погибших при падении самолета в Ейске выросло до четырех Фото: соцсети

Число погибших в результате крушения самолета Су-34 рядом с жилым домом в Ейске возросло до четырех человек, количество пострадавших - до 25.

"По данным на 21:15 число погибших и пострадавших увеличилось: погибших до четырех, пострадавших - до 25", - сообщается в Telegram-канале Оперативного штаба Краснодарского края.

Ранее вице-губернатор Кубани Анна Минькова сообщала о трех погибших в результате падения самолета в Ейске.

Как писал сайт KP.RU, в понедельник, 17 октября, военный самолет Су-34 упал рядом с девятиэтажным жилым домом в Ейске. Крушение произошло в результате неудачной попытки пилота набрать высоту для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа. Причиной падения машины стало возгорание одного из двигателей при взлете.

Президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь тем, кто пострадал при крушении военного самолета в Ейске.