Александр Куренков и Михаил Мурашко посетили тех, кто пострадал из-за падения Су-34 в Ейске

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В понедельник, 17 октября, поздно вечером глава МЧС Александр Куренков прибыл на место ЧП в Ейске, где самолет упал в жилой массив.

Министр, как сообщила «Комсомольской Правде» пресс-служба ведомства, оценил положение дел, проконтролировал работы по ликвидации последствий этой чрезвычайной ситуации.

Примерно в это же время два вертолета Ми-8 МЧС России прибыли из Ростова-на-Дону в Ейск для возможной эвакуации пострадавших. Одна из винтокрылых машин оборудована медицинским модулем для транспортировки пациентов. Медицинская бригада уже на борту.

В готовности к вылету в Ейск и Ил-76 с пятью модулями, рассчитанными на транспортировку 20 пострадавших. Этот лайнер первоначально находился в аэропорту Жуковском, но затем перелетел в Краснодарский край.

На борту находятся медицинские специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда «Центроспас», врачи федеральных учреждений Минздрава России, а также психологи МЧС.

Глава МЧС Александр Куренков и министр здравоохранения Михаил Мурашко посетили пострадавших в результате падения самолета Су-34 в жилой массив Ейска.

Два министра вместе с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым в Ейской центральной районной больнице обсудили с главным врачом состояние пострадавших. Сейчас решается вопрос об их возможной транспортировке.

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